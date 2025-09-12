  • Megjelenítés
Történelmi fordulat: Trump intézkedései miatt az EU karjaiba rohan a világ legnépesebb országa
Gazdaság

Történelmi fordulat: Trump intézkedései miatt az EU karjaiba rohan a világ legnépesebb országa

Portfolio
Donald Trump vámháborúja felgyorsította az EU és India közötti kereskedelmi tárgyalásokat, mivel mindkét fél új piacokat keres exportjának. A felek célja, hogy még az év vége előtt megállapodásra jussanak, miközben a legnehezebb kérdésekben továbbra sincs konszenzus.

Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései közelebb hozhatják egymáshoz Indiát és az Európai Uniót, amelyek mindketten új piacokat keresnek exportjuk számára. A Financial Times beszámolója szerint

Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos és Christophe Hansen mezőgazdasági biztos tegnap érkezett Újdelhibe, hogy még az év vége előtt megállapodásra jussanak.

Trump 15 százalékos vámplafont vezetett az EU-s áruk többségére, míg Indiát még keményebben sújtotta: 50 százalékos vámmal, beleértve a 25 százalékos büntetést az orosz olaj vásárlásáért.

Az amerikai elnök azt szeretné, ha a teljes G7 követné példáját, ám uniós tisztviselők szerint ez nem valószínű, mivel India kulcsfontosságú kereskedelmi és biztonsági partner.

Az indiai kereskedelmi miniszter, Piyush Goyal a hét elején úgy nyilatkozott, hogy a látogatás során „lényegében lezárhatják” a megállapodást, miután a fejezetek körülbelül kétharmadában már megegyeztek. A tárgyalások 2021-ben indultak újra, miután korábban évekig elakadtak.

A folyamatot nehezíti, hogy India egyes termékekre, például szeszes italokra és vegyi anyagokra akár 100 százalékos vámot is alkalmaz, és nem hajlandó csökkenteni a mezőgazdasági import – például tejtermékek és cukor – vámjait, amelyek az EU fontos exportcikkei.

Újdelhi a tárgyalások során különleges elbírálást kér az EU zöldszabályai alól, miközben Brüsszel magas élelmiszerbiztonsági, munkaügyi és környezetvédelmi normák elfogadását, valamint az indiai minőségi korlátozások megszüntetését szorgalmazza, amelyek egyes termékek behozatalát megtilthatják. Bár a legnehezebb kérdések továbbra is nyitva állnak, uniós tisztviselők szerint már egy kisebb vámcsökkentés is jelentős gazdasági előnyöket hozhat, tekintve, hogy a két fél közötti árukereskedelem 2024-ben 120 milliárd eurót ért el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

