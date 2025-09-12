  • Megjelenítés
Tovább halmozza az aranyat Kína
A kínai jegybank technikai jellegű könnyítéseket vezet be a nemesfém‑importra és ‑exportra - adta hírül a Bloomberg. Az intézkedés célja a piacok stabilizálása és a tranzakciós költségek mérséklése. A szabályváltozás mellett Kína tovább folytatja az aranyvásárlásokat is, amely újabb lépést jelent az amerikai eszközöktől való elfordulásban.

Kína jegybankja azt tervezi, hogy a nemesfémek export‑import engedélyezésének egyszerűsítésével csökkentené az adminisztratív súrlódásokat és a vállalati költségeket. A tervezet a jelenlegi keret rugalmasabbá tételét célozza, eközben viszont a hatóságok fenntartják az importvolumenek feletti kontrollt. A javaslathoz a jegybank vezetői azt is hozzátették, hogy ez egy technikai változtatás, nem pedig mennyiségi lazítás.

A javaslat támogatja az úgynevezett többször felhasználható engedélyek terjedését, amelyek egy meghatározott mennyiségi plafonig többszöri vámkezelést tesznek lehetővé. A jegybank intézkedése növelné az ilyen engedélyeket kezelő vámhivatalok számát, valamint a dokumentumok érvényességi idejét is (hat hónapról kilencre). A mögöttes cél a logisztikai tervezhetőség és a készletgazdálkodás hatékonyságának javítása. Az intézkedés beleillik a jegybank adminisztratív terheket csökkentő stratégiájába, amely 2016-ban vette kezdetét.

Az eljárások egyszerűsítése a belföldi kínálat stabilizálásán és a finomítói, illetve ékszeripari láncok gördülékenyebb működésén keresztül mérsékelheti a tranzakciós költségeket és csökkentheti a volatilitást a piacokon.

Az intézkedéssel párhuzamosan a kínai jegybank folytatta aranyvásárlási programjait is, de a privát szektor kereslete is stabilan erős.

A jegybanki vásárlások jól jelzik az amerikai eszközöktől való elfordulást, a kínai nemzeti bank ugyanis így próbálja diverzifikálni tartalékait és csökkenteni dollár-kitettségét.

Az arany világpiaci ára idén nagyjából 40 százalékot emelkedett főként a geopolitikai kockázatok, a jegybanki kereslet és a globális monetáris lazítási várakozások miatt.

