Új Tesla Supercharger töltőállomás nyílik Magyarországon

A pécsi Tesla Supercharger állomás aktiválása bármelyik pillanatban megtörténhet, a hivatalos megnyitót szeptember 13-ra tervezik, amelyen tesztvezetési lehetőséget is biztosítanak az érdeklődőknek.
A portál arra is felhívta a figyelmet, nem kizárt, hogy a töltőpontok már a mai nap folyamán üzembe helyezésre kerülnek.
A létesítmény Magyarország tizenegyedik Supercharger állomásaként különleges jelentőséggel bír, hiszen ez lesz az első hazai helyszín, ahol a legmodernebb v4-es töltőoszlopokat telepítették.
Az új technológia hosszabb kábelekkel rendelkezik, ami jelentősen megkönnyíti a nem Tesla gyártmányú elektromos járművek töltését is. További előnyt jelent, hogy a rendszer lehetővé teszi a közvetlen bankkártyás fizetést, így nincs szükség külön alkalmazás használatára.
A stratégiai helyszínválasztás a pécsi Decathlon és Tesco áruházak parkolójára esett, ami elsősorban a városba és környékére látogatók számára nyújt kényelmes töltési lehetőséget. Ugyanakkor az M6-os autópályától mintegy 40 kilométeres távolsága miatt az országhatár felé közlekedőknek jelentős kitérőt jelenthet a töltőállomás igénybevétele.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?– díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Számos kihívással néz szembe a csomagolóipar - A fenntarthatóság kiemelt ügy
Videóinterjú a DS Smith képviselőjével.
A profik szerint még van tér az arany számára
Azt is elmondták, miért.
Jöhet még idén kamatcsökkentés? Az EKB döntéshozói elárulták
Nincs teljes egyetértés az őszi stratégiát illetően.
24 ezer autót hív vissza az amerikai gyártó
Szoftverhiba miatt.
Bajban a Sentinel: Amerikában még évtizedekig maradhatnak a félelmetes Minuteman III interkontinentális ballisztikus rakéták
Az átalakításukat is fontolóra vették.
A felvásárlások titkai és a változások művészete: interjú egy pénzügyi ezermesterrel
Csütörtökön kiderül, ki lesz idén az év CFO-ja.
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.