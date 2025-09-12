  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentette Donald Trump: elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát
Új Tesla Supercharger töltőállomás nyílik Magyarországon
Gazdaság

Új Tesla Supercharger töltőállomás nyílik Magyarországon

Portfolio
Hamarosan megnyílik Magyarország első v4-es Tesla Supercharger töltőállomása Pécsen - közölte a Villanyautósok.hu.

A pécsi Tesla Supercharger állomás aktiválása bármelyik pillanatban megtörténhet, a hivatalos megnyitót szeptember 13-ra tervezik, amelyen tesztvezetési lehetőséget is biztosítanak az érdeklődőknek.

A portál arra is felhívta a figyelmet, nem kizárt, hogy a töltőpontok már a mai nap folyamán üzembe helyezésre kerülnek.

A létesítmény Magyarország tizenegyedik Supercharger állomásaként különleges jelentőséggel bír, hiszen ez lesz az első hazai helyszín, ahol a legmodernebb v4-es töltőoszlopokat telepítették.

Az új technológia hosszabb kábelekkel rendelkezik, ami jelentősen megkönnyíti a nem Tesla gyártmányú elektromos járművek töltését is. További előnyt jelent, hogy a rendszer lehetővé teszi a közvetlen bankkártyás fizetést, így nincs szükség külön alkalmazás használatára.

A stratégiai helyszínválasztás a pécsi Decathlon és Tesco áruházak parkolójára esett, ami elsősorban a városba és környékére látogatók számára nyújt kényelmes töltési lehetőséget. Ugyanakkor az M6-os autópályától mintegy 40 kilométeres távolsága miatt az országhatár felé közlekedőknek jelentős kitérőt jelenthet a töltőállomás igénybevétele.

Kapcsolódó cikkünk

Berobbant az izgalmas tőzsdei sztori: 30 százalékot ralizhat ez a részvény

Átalakítja a debreceni gyárát a CATL

A BYD szerint vérengzés jön a kínai autógyártóknál

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ekb európai központi bank frankfurt ekb épület
Gazdaság
Jöhet még idén kamatcsökkentés? Az EKB döntéshozói elárulták
Pénzcentrum
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility