Új Tesla Supercharger töltőállomás nyílik Magyarországon

A pécsi Tesla Supercharger állomás aktiválása bármelyik pillanatban megtörténhet, a hivatalos megnyitót szeptember 13-ra tervezik, amelyen tesztvezetési lehetőséget is biztosítanak az érdeklődőknek.

A portál arra is felhívta a figyelmet, nem kizárt, hogy a töltőpontok már a mai nap folyamán üzembe helyezésre kerülnek.

A létesítmény Magyarország tizenegyedik Supercharger állomásaként különleges jelentőséggel bír, hiszen ez lesz az első hazai helyszín, ahol a legmodernebb v4-es töltőoszlopokat telepítették.

Az új technológia hosszabb kábelekkel rendelkezik, ami jelentősen megkönnyíti a nem Tesla gyártmányú elektromos járművek töltését is. További előnyt jelent, hogy a rendszer lehetővé teszi a közvetlen bankkártyás fizetést, így nincs szükség külön alkalmazás használatára.

A stratégiai helyszínválasztás a pécsi Decathlon és Tesco áruházak parkolójára esett, ami elsősorban a városba és környékére látogatók számára nyújt kényelmes töltési lehetőséget. Ugyanakkor az M6-os autópályától mintegy 40 kilométeres távolsága miatt az országhatár felé közlekedőknek jelentős kitérőt jelenthet a töltőállomás igénybevétele.

Címlapkép forrása: Shutterstock