Újabb tűzeset borzolja a kedélyeket - Megint kigyulladt egy BKV busz

Elektromos zárlat miatt újabb busz gyulladt ki Budapesten a Jászai Mari térnél. A BKV tájékoztatása szerint a járművezető időben leszállította az utasokat és eloltotta a tüzet, személyi sérülés nem történt.

Újabb tűzeset történt a fővárosi tömegközlekedésben: pénteken délután 13:36-kor

egy 9-es jelzésű autóbusz motorterében keletkezett tűz a Jászai Mari térnél

- írta meg az Index.

BKV közleménye szerint a motortól körülbelül egy méterre, a motortéri vészleállító berendezésben elektromos zárlat keletkezett.

A jármű vezetője az utasokat biztonságban leszállította a buszról, senki nem sérült meg, majd a zárlat okozta lángokat – még a tűzoltók kiérkezése előtt – poroltóval eloltotta

– tájékoztatott a közlekedési vállalat. A meghibásodott járművet elvontatták, helyére azonnal másik buszt állítottak forgalomba. A zárlat pontos okát csak a későbbi vizsgálatok fogják feltárni.

Az eset nem egyedülálló: a közelmúltban, augusztus 13-án egy 2015-ös gyártású Karsan Atak típusú busz gyulladt ki Budapest belvárosában. Másnap a XI. kerületben, az Érdi út és Süveg utca kereszteződésében az 59-es pótlóbusz motorterében csaptak fel a lángok, amelyek a jármű hátsó részére is átterjedtek.

