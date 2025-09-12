  • Megjelenítés
Váratlan bejelentés érkezett: így változik holnap a benzin ára
Váratlan bejelentés érkezett: így változik holnap a benzin ára

Szombaton a héten tapasztaltakkal ellentétben változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

Ezúttal csökkenésre számíthatunk a benzinkutakon, következők szerint:

a benzin bruttó 2, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe,

ha a kutak is eszerint csökkentik a kiskereskedelmi áraikat.

Ma az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon (2025.09.12-én):

  • 95-ös benzin: 590 Ft/liter 
  • Gázolaj: 591 Ft/liter 
