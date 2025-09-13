  • Megjelenítés
48 ország állt ki Lengyelország mellett: Magyarország is aláírta a nyilatkozatot
Gazdaság

48 ország állt ki Lengyelország mellett: Magyarország is aláírta a nyilatkozatot

Portfolio
Magyarország is csatlakozott ahhoz a 48 országot tömörítő ENSZ-nyilatkozathoz, amely elítéli Oroszország lengyel légtér elleni dróntámadását. A dokumentumot az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén ismertették - írja a Telex.

Negyvennyolc ország, köztük Magyarország aláírásával született meg az a közös ENSZ-nyilatkozat, amely határozottan elítéli Oroszország lengyel légtér elleni dróntámadását. A dokumentumot Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes ismertette az ENSZ Biztonsági Tanácsának pénteki rendkívüli ülésén.

Azért vagyunk itt, hogy kifejezzük súlyos aggodalmunkat, és felhívjuk a nemzetközi közösség figyelmét az Oroszország által elkövetett újabb, a nemzetközi jogot és az Egyesült Nemzetek Alapokmányát sértő, kirívó jogsértésre. Oroszország szeptember 9-én éjjel Ukrajna területét megtámadva tizenkilenc drónszerű objektumot küldött be a lengyel légtérbe. A civil lakosságra, az infrastruktúrára és a légi közlekedés biztonságára valódi veszélyt jelentő drónokat a légvédelem semlegesítette. Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának 2022-es kezdete óta először történt meg, hogy Lengyelország területi integritását – és ezzel egyidejűleg a NATO és az EU légterét – ilyen példátlan és hatalmas mértékben megsértették. Ezt a felháborító eseményt számos korábbi orosz légtérsértés előzte meg

– fogalmazott Bosacki.

A lengyel diplomata kiemelte, hogy hazája történelme során most először kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli összehívását. A külügyminiszter-helyettes felszólította Oroszországot az Ukrajna elleni háború azonnali befejezésére és a további provokációk mellőzésére.

"Megragadjuk az alkalmat, hogy ismételten felszólítsuk Oroszországot, hogy haladéktalanul vessen véget az Ukrajna elleni agresszív háborújának, tartózkodjon a további provokációktól, és tartsa tiszteletben az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt kötelezettségeket. Az eszkaláció nem vezethet a békéhez. Csak a szuverenitás és a területi integritás tiszteletben tartása, valamint a viták békés rendezése teremtheti meg a feltételeket az igazságos és tartós békéhez Ukrajnában, Európában és azon túl" – hangsúlyozta a lengyel diplomata.

A nyilatkozatot az EU tagállamai mellett több európai ország, köztük Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia, Svájc és Grúzia is aláírta.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteki rádióinterjújában szintén elítélte a lengyel légtér megsértését. "A lengyelek a barátaink, az aktuálpolitikai lökdösődéstől függetlenül történelmi szövetségeseink, a lelkünkhöz is közel állnak. Minden, ami Lengyelországot sérti, a szuverenitását behorpasztja, arra Magyarországnak azonnal és elsők között kell világosan reagálnia. Az orosz drónok behatolását Lengyelország területére elfogadhatatlannak minősítettük az első pillanatban, és ott vagyunk a lengyelek mellett, száz százalékban vagyunk velük szolidárisak" – jelentette ki a kormányfő.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter közösségi médiában közzétett üzenetében további lépéseket sürgetett a magyar miniszterelnöktől. Felszólította Orbánt, hogy határozottan ítélje el az orosz agressziót, oldja fel a védelmi célú uniós források folyósításának blokkolását, valamint vonja vissza vétóját Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak ügyében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
utas-vonat-vonatkozlekedes-mav
Gazdaság
Súlyos vasúti problémákra derített fényt egy jelentés Hadházy Ákos szerint
Pénzcentrum
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility