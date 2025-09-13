48 ország állt ki Lengyelország mellett: Magyarország is aláírta a nyilatkozatot

Negyvennyolc ország, köztük Magyarország aláírásával született meg az a közös ENSZ-nyilatkozat, amely határozottan elítéli Oroszország lengyel légtér elleni dróntámadását. A dokumentumot Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes ismertette az ENSZ Biztonsági Tanácsának pénteki rendkívüli ülésén.
Azért vagyunk itt, hogy kifejezzük súlyos aggodalmunkat, és felhívjuk a nemzetközi közösség figyelmét az Oroszország által elkövetett újabb, a nemzetközi jogot és az Egyesült Nemzetek Alapokmányát sértő, kirívó jogsértésre. Oroszország szeptember 9-én éjjel Ukrajna területét megtámadva tizenkilenc drónszerű objektumot küldött be a lengyel légtérbe. A civil lakosságra, az infrastruktúrára és a légi közlekedés biztonságára valódi veszélyt jelentő drónokat a légvédelem semlegesítette. Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának 2022-es kezdete óta először történt meg, hogy Lengyelország területi integritását – és ezzel egyidejűleg a NATO és az EU légterét – ilyen példátlan és hatalmas mértékben megsértették. Ezt a felháborító eseményt számos korábbi orosz légtérsértés előzte meg
– fogalmazott Bosacki.
A lengyel diplomata kiemelte, hogy hazája történelme során most először kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli összehívását. A külügyminiszter-helyettes felszólította Oroszországot az Ukrajna elleni háború azonnali befejezésére és a további provokációk mellőzésére.
"Megragadjuk az alkalmat, hogy ismételten felszólítsuk Oroszországot, hogy haladéktalanul vessen véget az Ukrajna elleni agresszív háborújának, tartózkodjon a további provokációktól, és tartsa tiszteletben az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt kötelezettségeket. Az eszkaláció nem vezethet a békéhez. Csak a szuverenitás és a területi integritás tiszteletben tartása, valamint a viták békés rendezése teremtheti meg a feltételeket az igazságos és tartós békéhez Ukrajnában, Európában és azon túl" – hangsúlyozta a lengyel diplomata.
A nyilatkozatot az EU tagállamai mellett több európai ország, köztük Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia, Svájc és Grúzia is aláírta.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteki rádióinterjújában szintén elítélte a lengyel légtér megsértését. "A lengyelek a barátaink, az aktuálpolitikai lökdösődéstől függetlenül történelmi szövetségeseink, a lelkünkhöz is közel állnak. Minden, ami Lengyelországot sérti, a szuverenitását behorpasztja, arra Magyarországnak azonnal és elsők között kell világosan reagálnia. Az orosz drónok behatolását Lengyelország területére elfogadhatatlannak minősítettük az első pillanatban, és ott vagyunk a lengyelek mellett, száz százalékban vagyunk velük szolidárisak" – jelentette ki a kormányfő.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter közösségi médiában közzétett üzenetében további lépéseket sürgetett a magyar miniszterelnöktől. Felszólította Orbánt, hogy határozottan ítélje el az orosz agressziót, oldja fel a védelmi célú uniós források folyósításának blokkolását, valamint vonja vissza vétóját Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak ügyében.
No, Victor. The incident proves you should get off the fence and condemn Russian aggression. We ask you to unblock the disbursement of EU funds for defence, approve tougher sanctions on the aggressor and withdraw your veto on starting Ukraine's EU accession negotiations.— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) September 10, 2025
