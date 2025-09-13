A lengyel hadsereg láthatatlan ellensége: a hiány

Előző pénteken a Fitch Ratings adósbesorolással foglalkozó cég negatívra rontotta Lengyelország kilátását. Az indoklás jó képet ad arról, hogy milyen gazdasági problémákkal kell szembenéznie a régió eddigi növekedési bajnokának. Az okok közt első helyen szerepelt a növekvő költségvetési hiány, de kiemelték a "belföldi politikai kihívásokat" is. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az ellenzéki elnök és a kormány szembenállása, ami a röpke 1 hónap alatt már 6 vétót hozott, az ország pénzügyeire is kihat.
Karol Nawrocki elnök kijelentette, hogy semmilyen, a lengyel emberek életét megnehezítő adóemelést nem fog támogatni. Ez jelentős akadályt gördít a kiigazítás elé az idén várhatóan 6,9 százalékos GDP-arányos deficittel küzdő országban. Nem mintha annyira nagy kormánypárti akarat lenne a megszorításokra, miközben a szavazók egyre inkább elfordulnak tőlük a kampányígéreteik teljesítésének hiánya miatt. Igaz, ezeket nehéz is úgy végrehajtani, hogy a mostani kabinet teljes ciklusa alatt ellenzéki államfővel és a vétóival kell küszködni.
A megkövült szembenállás már azzal fenyeget, hogy az EU újra befagyaszthatja a korábban felszabadított lengyel forrásokat.
Az uniós pénzek zárolásának ugyanis egyik legfőbb indoka a bírói függetlenséggel kapcsolatosan felmerült aggályok voltak. Amikor a mostani kormány 2023 decemberében leváltotta a Jog és Igazságosságot (PiS), akkor szinte azonnal megindult a források felszabadításának folyamata. Az Unió azt remélte, hogy a kormányváltás igazságügyi reformokat is hoz magával – egy ilyen törvénytervezetet azonban a lengyel kabinet aligha tudna elfogadtatni a köztársasági elnökkel.
Az eset minden bizonnyal óvatosabbá tette Brüsszelt, és a jövőben jobban megfontolják majd, hogy mikor oldják fel egy ország forrásainak blokkolását. Mindez tanulságos lehet a magyar uniós pénzek felszabadításával kapcsolatban is.
A magas költségvetési hiány, az uniós források újbóli blokkolásának kockázata és a Fitch mostani jelzése óvatosabbá teheti a befektetőket, és megemelheti a hitelfelvétel költségeit. A PiS korábbi miniszterelnök-helyettese és védelmi minisztere, Mariusz Błaszczak arra figyelmeztetett, hogy mindez nyomás alá helyezheti a védelmi költségvetést és arra kényszerítheti a kormányt, hogy megtakarítási vagy új finanszírozási lehetőségeket keressen.
"A lengyel határt nem egy kis hiánnyal fogjuk megvédeni"
Pedig a lengyelek ambiciózus tervet készítettek a katonai kiadásokról, így sok hitel felvételére lesz szükségük. A NATO-n belül GDP-arányosan már így is ők költenek a legtöbbet védelmi képességeik fejlesztésére (4,5%), és ők voltak az egyik leghangosabb támogatói annak a kezdeményezésnek, hogy a katonai szövetség tagjai emeljék 5%-ra védelmi kiadásaik arányát. A 2026-os költségvetési tervezetükben ennek megfelelően rekordösszeget jelentő 200 milliárd zlotyt irányoztak elő erre a célra.
Természetesen a kormányzat is tisztában van azzal, hogy a deficit túl magas, ezt azonban a célok függvényében indokoltnak látják. Donald Tusk miniszterelnök például úgy fogalmazott:
A lengyel határt nem egy kis hiánnyal fogjuk megvédeni. Egy modern, nagy hadsereggel fogjuk megvédeni.
Ezzel egybecsengően a pénzügyminiszter, Andrzej Domański a költségvetést úgy jellemezte, hogy az "egy költségvetés a biztonságért, a beruházásokért és természetesen a polgárok támogatásáért".
Ahogy az utóbbi idézet is sejteti, nem csupán a védelmi kiadások jelentenek nagy tételt a jövő évi büdzsében.
- Szerepelnek benne Lengyelország első nukleáris erőművének megépítéséhez szükséges források. A projekttel egyszerre tennének az energiafüggetlenség és a környezetbarátabb gazdaság felé lépést, amire égetően szüksége van egy olyan országnak, ahol még tavaly is az energiatermelés 57 százalékáért (!!) felelt a szén. A beruházást két amerikai cégből álló konzorcium végzi.
- Megmarad a 800+-ként ismert családtámogatás is, amit még a PiS vezetett be 2016-ban. A program keretében a családok gyerekenként 800 zloty támogatást kapnak havonta. Ugyan a mostani kormány felvetette, hogy munkához kössék a jogosultságot – legutóbb éppen július végén –, azonban a támogatás végül változatlan formában él tovább.
- Újdonság az is, hogy az özvegyek júliustól felvehetik az elhunyt férjük nyugdíjának egy részét. Ezzel a Lewica, a kormánykoalíció baloldali pártja fontos kampányígéretét váltotta be. Az intézkedés várhatóan növekvő terhet fog róni a büdzsére, mert 2027-ben emelik majd a második nyugdíjból felvehető rész arányát 25%-ra a jelenlegi 15%-ról, 2028-ban pedig a ráta duplázása is jöhet.
A kérdés azonban továbbra is fennáll: miből finanszírozzák majd a terveiket?
A bankokkal vágnák át a gordiuszi csomót
Az új elnök, Karol Nawrocki fent említett kijelentése, miszerint megvétóz minden, a lengyel emberek életét nehezítő adóemelést, nem sok lehetőséget hagy pluszbevételek bevonására.
A megoldás, amivel Tuskék előrukkoltak, itthon is ismerős lehet: megemelnék a bankok adóterheit.
A tervezet szerint 2026-ban a jelenlegi 19%-os bankokat terhelő társasági adót 30%-ra növelnék. 2027-ben az adókulcs 26, 2028-tól és azt követően 23 százalékra változna.
Az intézkedésről Pálfi Györgyöt, a VIG Alapkezelő lengyel részvényalapjának portfóliómenedzserét kérdeztük. "Mivel a bankok adóztatása Lengyelországban is népszerű intézkedésnek számít, így ez maradt, mint lehetséges adóemelés elnöki vétó nélkül."
Az adóemelés jelenleg még csak tervezet, de igen valószínű hogy a fent említett okok miatt át fog menni közel a mostani formában.
Mit jelent ez a bankoknak és befektetőiknek?
A társasági adó emelése "körülbelül 16-18%-kal csökkentheti a 2026-os, 10% körül a 2027-est és 3-4% körül a 2028 és azutáni banki eredményeket. Persze ennek mértéke függ a végleges adóemeléstől, illetve a banki reakcióktól, ellenintézkedésektől is". A pénzintézetek például magasabb díjakkal, vagy az eredményüket csökkentő tételeik növelésével is próbálhatják mérsékelni a kiesést.
A terv bejelentését követően a lengyel bankok papírjai több, mint 10 százalékos zuhanással reagáltak. Így Pálfi szerint "mondhatjuk, hogy ez a hatás már egy nap alatt beárazódott". A portfóliómenedzser négy okot emelt ki, ami miatt az esés nagyobb lett, mint amit az eredményváltozások indokoltak volna.
- Volt honnan esni. Az elmúlt időszakban a lengyel bankok rendkívül jól teljesítettek, a szektor könyv szerinti értékhez viszonyított árfolyama (P/BV) például elérte 10 éves csúcsot jelentő, 1,7-szeres értéket.
- Nagy volt a bizalom a kormánnyal szemben, hogy befektetőbarát gazdaságpolitikát folytatnak majd.
- Tekintve, hogy 2027-ben választások lesznek, nagy a kockázata, hogy a tervekkel ellentétben nem fogják fokozatosan csökkenteni az adókulcsot.
- A lengyel részvények különösen érzékenyen reagálnak minden, orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményre, és az utóbbi hetekben ezen a téren is inkább rossz hírek jöttek.
A szakember szerint a rövid távú elbizonytalanodás ellenére a szektor hosszú távon továbbra is vonzó célpont lehet a lengyel pénzintézetek kiemelkedő nyereségessége és a kedvező makrokörnyezet miatt.
A bankokat érintő adóemelésről ugyan már korábban is szó volt, de az előzetes várakozásoknál sokkal (nagyjából tízszer) nagyobb elvonás került a tervezetbe. A Pénzügyminisztérium várakozásai szerint a társaságiadó-bevételek 2026-ban körülbelül 6,5 milliárd zlotyval nőnek majd, a javaslat teljes hatása pedig a következő 10 évben összesen 20 milliárd zloty lesz.
Mindez azonban önmagában nem lesz elég arra, hogy az EU-s elvárást jelentő 3 százalékos szint alá csökkentse a GDP-arányos deficitet. Ahogy a Fitch hitelminősítő is fogalmaz, "a hiteles költségvetési konszolidációs stratégia hiánya valószínűleg megnehezíti Lengyelország számára, hogy a következő parlamenti választások előtt, 2027-ig jelentősen csökkentsék a költségvetési hiányt".
A kérdés így az, hogy vajon a piac lehetővé teszi-e majd a lengyel kormánynak, hogy egyszerre finanszírozza a rendkívüli időkhöz illő nagyszabású katonai terveit és a jóléti programjait, vagy valahol összébb kell majd húzni a nadrágszíjon. Ha a reformok hiánya miatt esetleg az EU-s forrásokat újra befagyasztanák, az mindenképpen a szerényebb tervek felé mutat – amin még a bankadóból befolyó adóforintok szépségtapasza sem változtatna sokat.
Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Kínában szeretik a sima iPhone 17 modelleket
Megvan a siker oka.
Tortával próbálta engesztelni a pápát a vatikáni nagykövet
Korábban Ferenc pápát sokat bírálta.
Harci járművek lepik el az utakat, sokszor helikopteres kísérettel
Figyelmesen kell vezetni.
Bíróság döntött: jogellenesen bocsátották el tízezreket az Egyesült Államokban
A visszahelyezésükről ugyanakkor nem döntött.
MÁV: nem siklott ki a mentődaru, de a kerekei leugrottak a sínről
Ez a cáfolatok napja a vasútnál.
Agyonverik a gyorséttermeket egy fontos szegmensben
Ezt a csatát nem nyerhetik meg.
Mennyire emelik meg az inflációt a vámok?
A vámemelések hatása fokozatosan és közvetetten épül be a gazdaságba.
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.