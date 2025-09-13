  • Megjelenítés
A munkaszüneti napok elvétele tabu Franciaországban is
Lecornu francia miniszterelnök visszavonja az elődje által javasolt munkaszüneti napok csökkentését, miközben a Fitch leminősítése után új költségvetési stratégiát keres a megosztott parlamentben.

Sebastien Lecornu új francia miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy visszavonja elődje javaslatát, amely

két munkaszüneti nap megszüntetését célozta a költségvetési hiány csökkentése érdekében.

A bejelentés azt követően történt, hogy a Fitch hitelminősítő pénteken A+ szintre minősítette le Franciaország államadósságát, ami az ország eddigi legalacsonyabb besorolása. "Az instabilitás árát fizetjük" - nyilatkozta Lecornu a La Provence és Ouest France lapoknak.

A leminősítés további nyomást helyez a szeptember 10-én hivatalba lépett miniszterelnökre, aki jelenleg kormányának összeállításán és egy olyan 2026-os költségvetés kidolgozásán dolgozik, amely átmehet a mélyen megosztott parlamenten.

"Hozzáállásom egyszerű: sem instabilitást, sem stagnálást nem akarok" - mondta első interjújában a miniszterelnök, aki már korábban ígéretet tett arra, hogy "kreatív módokat" keres a politikai riválisokkal való együttműködésre az adósságcsökkentő költségvetés elfogadása érdekében.

"A jövőbeli költségvetés talán nem tükrözi majd teljes mértékben a meggyőződéseimet... Sőt, ez szinte biztos!" - tette hozzá, miközben "modern, őszinte és magas szintű parlamenti egyeztetéseket" sürgetett a Szocialista Párttal, a Zöldekkel és a Kommunista Párttal.

Emmanuel Macron elnök a héten bízta meg Lecornut, egy konzervatív lojalistát a kormányalakítással, miután a törvényhozók bizalmatlansági szavazással megbuktatták François Bayrou centrista politikust, aki

44 milliárd eurós költségvetési megszorítást tervezett.

Lecornu Macron ötödik miniszterelnöke kevesebb mint két év alatt, és szinte lehetetlen feladattal néz szembe: egy karcsúsított költségvetést kell átvinnie a parlamenten - olyan kihívás ez, amely Franciaország előző két miniszterelnökének bukásához vezetett.

"Amikor emelkednek a kamatlábak, azok közvetlen hatással vannak az állam pénzügyeire, de a háztartások és vállalkozások életére is. Ezért a kormánynak olyan javaslatot kell tennie a parlamentnek, amely fenntartja Franciaország stabil pénzügyi pályáját. Ez szuverenitás kérdése is" - hangsúlyozta Lecornu.

