A Nissan fejlesztése nem tetszik majd a notórius gyorshajtóknak
A Nissan fejlesztése nem tetszik majd a notórius gyorshajtóknak

Portfolio
A Nissan új technológiát fejlesztett ki a közlekedési dugók csökkentésére, amely a járművek közötti kommunikációval koordinálja az autók sebességét a forgalomban - írta az Autoblog.
Az átlagos amerikai évente körülbelül egy hetet tölt forgalmi dugókban - erre a problémára kínál megoldást a Nissan új fejlesztése. A vállalat a Contra Costa Transportation Authority (CCTA) és a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) közreműködésével dolgozta ki a Cooperative Congestion Management (CCM) rendszert a szilícium-völgyi fejlesztőközpontjában.

A technológia lényege, hogy az autók közötti kommunikáció segítségével koordinálja a járművek sebességét, így csökkentve a torlódásokat.

A közlekedési mérnökök régóta tudják, hogy a forgalmi dugók részben a vezetési szokásokból erednek: a túl kicsi követési távolság miatt a sofőrök nem látják időben a lassulást, ami hirtelen fékezéshez és dominóhatáshoz vezet.

A CCM rendszerben egy vezető jármű adatokat gyűjt a forgalom üteméről, és továbbítja azokat a többi csatlakoztatott járműnek. A rendszer ezután beállítja a követési távolságot és a sebességet minden csatlakoztatott jármű számára, amelyek 30-60 másodperccel követik a vezető autót. A második járműcsoport így finoman módosíthatja sebességét a torlódás előtt, egyenletes puffert teremtve a mögöttük haladóknak.

A San Francisco-öböl térségében, az Interstate 680-as autópályán végzett 600 mérföldes tesztelés során a CCM szoftverrel felszerelt járművek 85%-kal kevesebb erős fékezést regisztráltak, és 70%-kal kevesebb időt töltöttek álló helyzetben a forgalomban. A technológia emellett csökkentheti a stop-go forgalomban gyakori, követési távolság be nem tartásából eredő hátsó ütközések számát is.

A Nissan tisztában van azzal, hogy nehéz lesz elfogadtatni az újítást, és reméli, hogy a vezetők oktatásával megoldhatja a probléma emberi tényezőjét: "Együttműködésre van szükség. Ha a sofőrök nem fogadják el a megoldást, nehéz lesz bevezetni."

Bár a kezdeményezés célja mindenki életének megkönnyítése, a vállalat nem kényszerítheti az ügyfeleket a szoftver használatára. A Nissan CCM rendszere kísérlet a forgalmi problémák enyhítésére, de a torlódások gyökeres megoldásához - különösen nagyvárosokban - a tömegközlekedés fejlesztésére és a vegyes használatú úthálózatok kialakítására lenne szükség.

