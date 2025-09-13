A Swatch egyenesen Trumpnak üzent órájával

A Swatch óragyártó különleges kiadású modellt jelentett meg, amely Donald Trump amerikai elnök Svájccal szemben bevezetett 39%-os büntetővámjaira reagál. A "WHAT IF...TARIFFS?" (Mi lenne, ha... vámok?) elnevezésű órán a számlapon felcserélték a hármas és kilences számjegyek helyét, utalva az előző hónapban a svájci importra kivetett 39%-os amerikai vámra.

A 139 svájci frankba (174 dollár) kerülő, szerdán bemutatott óra limitált kiadású termékként került forgalomba, és kizárólag Svájcban kapható. A vállalat szóvivője szerint

a modell már péntekre elfogyott a svájci órakészítő weboldaláról.

A szóvivő elmondta, hogy a modellt "pozitív provokációnak" szánták a hatóságok felé, és határozott jelzésnek a svájci kormánynak, hogy jobb megállapodást érjen el. "A Swatch DNS-ében van, hogy pozitív módon provokáljon", nyilatkozta.

Amint az Egyesült Államok megváltoztatja a Svájccal szembeni vámjait, azonnal leállítjuk ennek az órának az értékesítését.

Trump augusztus 1-jén jelentette be a meglepetésszerű 39%-os vámokat Svájccal szemben, ami a legmagasabbak közé tartozik a globálisan kivetett elnöki vámtételek között. Az intézkedések megdöbbenést váltottak ki a svájci hatóságokból és a hazai vállalkozásokból, amelyek az Európai Unióra és az Egyesült Királyságra alkalmazott 10-15%-os rátához hasonló mértékre számítottak.

A svájci tárgyalók azóta próbálnak jobb megállapodást elérni. Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter csütörtökön a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy a két ország valószínűleg "megállapodásra jut". A svájci óragyártókat és a szélesebb luxusipart különösen súlyosan érintették a vámok, tekintettel az amerikai fogyasztóktól való erős függőségükre. Az USA volt a svájci órák legnagyobb külföldi piaca 2024-ben, 4,37 milliárd frank értékű exporttal a Svájci Óraipar Szövetségének adatai szerint.

