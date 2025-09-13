Agyonverik a gyorséttermeket egy fontos szegmensben

A Circana piackutató cég adatai szerint míg a gyorséttermek reggeli forgalma mindössze 1%-kal nőtt a júliusig tartó három hónapban, addig az élelmiszer-orientált kényelmi boltok látogatottsága ugyanebben az időszakban 9%-kal emelkedett.

Hosszú távon a kényelmi boltok piaci részesedést szereztek az élelmiszer-szolgáltatás területén, különösen a reggeli étkezéseknél

- nyilatkozta David Portalatin, a Circana vezető alelnöke a CNBC-nek. A szakértő kiemelte, hogy ezt a trendet főként az úgynevezett "élelmiszer-orientált kényelmi boltok" hajtják.

A reggeli nem a gyorséttermek terepe

Évtizedekig a McDonald's és versenytársai próbálták a fogyasztókat otthonukból elcsábítani reggeli kínálatukkal, a kényelemre és egyedi termékekre építve. Bár a gyorséttermek bizonyos sikereket elértek, a fogyasztók által reggelente elfogyasztott ételek és italok 87%-a még mindig saját hűtőjükből vagy éléskamrájukból származik.

A pandémia előtt a gyorséttermek új versenytársakat fedeztek fel: a kényelmi boltokat. Regionális láncok, mint a Wawa az északkeleti államokban vagy a Casey's General Store a középnyugaton, bővítették hatókörüket és fejlesztették élelmiszer-szolgáltatásaikat, átvéve a gyorséttermek üzleti modelljének elemeit.

A Circana külön kategóriaként kezeli az olyan élelmiszer-orientált kényelmi boltokat, mint a Buc-ee's és a Sheetz. Eközben a 7-Eleven, az USA legnagyobb kényelmi bolt lánca, jelentős beruházásokat tervez készétel üzletágában, japán üzletágának sikerén felbuzdulva. A RaceTrac lánc pedig nemrég bejelentette, hogy körülbelül 566 millió dollárért felvásárolja a Potbelly szendvicsláncot.

Az elmúlt években a vendégek egyre jobban figyelik költségvetésüket az emelkedő árak és a feszült munkaerőpiaci helyzet miatt. A Revenue Management Solutions adatai szerint a gyorséttermek reggeli forgalma az elmúlt három év minden negyedévében csökkent az előző évhez képest. 2024 második negyedévében a gyorséttermi reggeli látogatások 8,7%-kal estek vissza.

A reggeli napszak a legérzékenyebb gazdaságilag, mert egy anyagi gondokkal küzdő fogyasztó számára a legkönnyebb kihagyni a reggelit vagy otthon elfogyasztani azt

- mondta Chris Kempczinski, a McDonald's vezérigazgatója a vállalat júliusi eredményközlő konferenciahívásán.

A Placer.ai adatai szerint a McDonald's reggeli látogatásai a 2019 első félévi 33,5%-ról 2025 első félévére 29,9%-ra csökkentek. A forgalom növelése érdekében a lánc reggelis termékeket is belevett új Extra Value Meals kínálatába, például egy Sausage McMuffin with Egg szendvicset hash brownnal és kis kávéval 5 dollárért.

A kényelmi boltok készételei mentőövet jelentettek az iparág számára, miközben a benzin, dohánytermékek és lottószelvények iránti kereslet idővel csökkent. Az ágazat teljes élelmiszer-szolgáltatási forgalma 2024-ben elérte a 121 milliárd dollárt a NACS adatai szerint.

Tankolás közben is lehet reggelit venni

A legtöbb vásárló a reggeli és esti csúcsidőben tankol, munkába menet vagy onnan hazafelé, ami tökéletes lehetőséget kínál a kényelmi boltoknak, hogy reggelit vagy vacsorát értékesítsenek. Az InTouch Insight felmérése szerint idén a fogyasztók 72%-a tekinti a kényelmi boltokat valódi alternatívának a gyorséttermekkel szemben, szemben a tavalyi 56%-kal és a két évvel ezelőtti 45%-kal.

A Wawa vásárlóbázisa 2022 óta 11,5%-kal nőtt, míg a McDonald's, Burger King és Wendy's együttes vásárlóbázisa ugyanebben az időszakban 3,5%-kal zsugorodott az Indagari tranzakciós adatelemző cég adatai szerint.

Az InTouch Insight CNBC számára készített felmérésében a válaszadók többsége azt mondta, hogy az elmúlt három hónapban vásárolt rendelésre készített reggelit kényelmi boltban. A válaszadók 48%-a állította, hogy amikor kényelmi boltban vásárol reggelit, olyan látogatást helyettesít, amelyet egyébként egy gyorsétteremben, például a McDonald's-ban vagy a Dunkin'-nél tenne.

A kényelmi boltok szélesebb választékot kínálnak: a kávé mellett energiaitalokat, fehérjeturmixokat és joghurtos smoothie-kat is árulnak. A vásárlók müzliszeletet vagy banánt is vehetnek reggeli szendvicsük mellé, míg a gyorséttermek nem rendelkeznek ilyen változatossággal.

