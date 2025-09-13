Áll a bál a Nestlénél

A Nestlé befektetői Paul Bulcke elnök távozását sürgetik, miután egy éven belül a második vezérigazgató is távozott a vállalattól.

A Financial Times szombati beszámolója szerint a részvényesek aggályaikat fejezték ki a Laurent Freixe korábbi vezérigazgató elbocsátása és az ügy kivizsgálásának módja miatt. Ezek a történések felerősítették a Nestlé vállalatirányításával kapcsolatos aggodalmakat és megkérdőjelezték Bulcke döntéshozatali képességét.

Nem hiszem, hogy Bulcke április előtt távozna, de már akkor el kellett volna mennie, amikor Mark Schneidert eltávolították

- nyilatkozta a lapnak Alexandre Stucki, az AS Investment Management alapítója, amely a Nestlé alapító családi befektetőit képviseli.

A svájci élelmiszeripari óriás szeptember elején váratlanul elbocsátotta Freixe-t, mert nem tájékoztatta a vállalatot egy beosztottjával folytatott romantikus kapcsolatáról. Ez az eltávolítás egy évvel elődje, Schneider hirtelen távozása után, és két és fél hónappal azután történt, hogy Bulcke bejelentette, jövőre lemond pozíciójáról.

A Nestlé szóvivője a Financial Timesnak elmondta, hogy a két vezérigazgató távozása nem függ össze egymással, és Freixe magatartása egyértelműen megsértette a vállalat magatartási kódexét.

Bulcke, a 70 éves belga-svájci kettős állampolgár 2017 áprilisa óta a vállalat igazgatótanácsának elnöke. 1979-ben csatlakozott a Nestléhez, és 2008-tól 2016-ig vezérigazgatóként tevékenykedett.

A befektetők júliusban a Reutersnek elmondták, hogy a Bulcke iránti támogatás csökken a Nestlé pandémia utáni helyreállásával kapcsolatos kétségek miatt. A világ legnagyobb csomagolt élelmiszergyártójának értékesítési volumene 2023-ban csökkent, miközben a vállalat árat emelt a növekvő nyersanyagköltségek ellensúlyozására.

Áprilisban Bulcke-t a szavazatok 84,8%-ával választották újra, ami jelentős csökkenés a 2017-ben kapott közel 96%-hoz képest.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio