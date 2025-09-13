Bíróság döntött: jogellenesen bocsátották el tízezreket az Egyesült Államokban

A San Franciscó-i bíró fenntartotta előzetes álláspontját, miszerint az Egyesült Államok Személyzeti Menedzsment Hivatala (OPM) februárban jogellenesen utasított számos ügynökséget a próbaidős alkalmazottak tömeges elbocsátására.
Szakszervezetek, nonprofit szervezetek és Washington állam indított pert, miután Trump kormányzata lépéseket tett mintegy 25 000 próbaidős alkalmazott elbocsátására. Ezek az alkalmazottak jellemzően kevesebb mint egy éve dolgoztak pozíciójukban, bár néhányan hosszú ideje álltak alkalmazásban, csak új munkakörben.
Alsup bíró szerint normál esetben "félretenné az OPM jogellenes utasítását és visszafordítaná annak következményeit, visszaállítva a korábbi állapotot, és ennek következtében a próbaidősöket a pozícióikba", de
a Legfelsőbb Bíróság egyértelművé tette, hogy felülbírálja a bíróságok által elrendelt, a végrehajtó hatalmon belüli felvételekre és elbocsátásokra vonatkozó intézkedéseket.
Áprilisban a Legfelsőbb Bíróság felfüggesztette Alsup előzetes intézkedését, amely hat ügynökséget kötelezett volna 17 000 alkalmazott visszahelyezésére, amíg a per folytatódik. A bíró szerint túl sok minden történt a Legfelsőbb Bíróság áprilisi döntése óta ahhoz, hogy most elrendelje az alkalmazottak visszahelyezését, mivel sokan új munkát találtak, miközben a kormányzat átalakította az államapparátust.
Alsup bíró, akit Bill Clinton demokrata elnök nevezett ki, ugyanakkor megjegyezte, hogy a munkavállalókat "továbbra is károsítja az OPM ürügyes, 'teljesítmény miatti' elbocsátása, és ez a kár orvosolható visszahelyezés nélkül is".
A bíró elrendelte, hogy 19 ügynökség, köztük a Védelmi, Veteránügyi, Mezőgazdasági, Energiaügyi, Belügyi és Pénzügyminisztérium november 14-ig frissítse az érintett alkalmazottak aktáit, és megtiltotta számukra, hogy kövessék az OPM munkavállalók elbocsátására vonatkozó utasításait.
A felperesek és a Fehér Ház képviselői szombaton nem reagáltak a megkeresésekre.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bíróság döntött: jogellenesen bocsátották el tízezreket az Egyesült Államokban
A visszahelyezésükről ugyanakkor nem döntött.
