Drónok csaptak le egy orosz olajvállalat telephelyére
Drónok csaptak le egy orosz olajvállalat telephelyére

MTI
Dróntámadás okozott tüzet egy olajipari vállalat telephelyén az oroszországi Baskírföldön - közölte szombaton a régió kormányzója.

Ma a Bashneft (Basnyefty) vállalatot drónok által végrehajtott terrorista támadás érte

- írta Ragyij Habirov, az Oroszországi Föderációhoz tartozó autonóm köztársaság kormányzója a Telegramon.

Ufa, a Baskír Köztársaság fővárosa, ahol az olajipari létesítmény található, mintegy 1400 kilométer távolságban fekszik az ukrán határtól. A kormányzó bejegyzése szerint egy, a gyártelep fölött lelőtt drón okozott tüzet.

Az incidens nem okozott nagyobb kárt, sérültek nem voltak, a tűz oltása folyamatban van - fűzte hozzá.

A kormányzó Ukrajnát nem említette a bejegyzésben, de közölte, hogy egy másik drónt is lelőttek. A Telegramon megjelent videófelvételeken az látható, amint egy drón becsapódása tüzet okoz a telephelyen.

