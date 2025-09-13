Ellenzéki politikusokat tartóztattak le Törökországban

Törökországban 48 embert vettek őrizetbe korrupciós vádak miatt, köztük Isztambul egyik ellenzéki vezetésű kerületének polgármesterét is

Egy török ügyész 48 gyanúsított, köztük Isztambul ellenzéki vezetésű Bayrampasa kerületének polgármestere ellen adott ki őrizetbe vételi parancsot korrupciós nyomozás keretében - közölte szombaton a TRT Haber állami műsorszolgáltató.

A rendőrség kora reggeli razziákat hajtott végre 72 helyszínen, hogy dokumentumokat foglaljon le és őrizetbe vegye a gyanúsítottakat, akiket sikkasztással, vesztegetéssel és pályázati csalással vádolnak.

Hasan Mutlu, Bayrampasa polgármestere, aki a fő ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) tagja, az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy nincs rejtegetnivalója, és az eljárást "megalapozatlan rágalmakon alapuló politikai műveletnek" nevezte.

Az őrizetbe vételek a CHP és a párt által vezetett önkormányzatok elleni, közel egy éve tartó fellépés közepette történtek, amelynek során a párt több száz tagját tartóztatták le és börtönözték be. Egy hétfőn várható bírósági döntés eltávolíthatja a CHP vezetőjét egy olyan ügyben, amelyet széles körben az ország demokratikus intézményei és a központosított hatalom közötti törékeny egyensúly próbájának tekintenek.

