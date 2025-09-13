  • Megjelenítés
Fontos számokat közölt a horvát autópálya-üzemeltető
Fontos számokat közölt a horvát autópálya-üzemeltető

Portfolio
A horvát állami autópálya-üzemeltető, a Hrvatske autoceste (HAC) pozitív mérleggel zárta a nyári szezont, jelentős forgalomnövekedést regisztrálva az előző évhez képest - tudósított a Croatia Week.

Január elejétől szeptember elejéig 55,1 millió jármű haladt át a HAC fizetőkapuin, ami 4%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.

A nyári hónapok mindegyike kiemelkedő eredményeket hozott. Júniusban 7,7 millió járművet regisztráltak, ami 10%-os növekedés az előző évhez képest. Júliusban több mint 9 millió jármű haladt át az autópályákon (2%-os növekedés), míg augusztusban, amely hagyományosan a legforgalmasabb hónap, több mint 10 millió járművet számoltak, ami 3,5%-kal haladja meg a 2022-es adatokat.

Ivan Ribičić, a HAC útdíjbeszedési igazgatója az RTL Danas műsorában elmondta, hogy nemcsak általánosságban utaznak többen, hanem Horvátország külföldi megítélése is fontos tényező.

Ahelyett, hogy a közlekedési káoszról és magas árakról szóló hírek fogadnák a látogatókat, Horvátország történetével kellene találkozniuk. Ez jó lehetőség és talán tanulság a turisztikai szektor számára, hogy még jobban felkészüljön.

Az igazgató szerint a forgalmi dugók és sorok a turisztikai szezon természetes velejárói. "Télen Ausztriában is vannak sorok, nyáron pedig Franciaországban és Olaszországban akár 50 kilométeres torlódások alakulnak ki. A turisták tudják, mire számíthatnak – a tengerért, a biztonságért jönnek, és hogy élvezzék a nyaralásukat."

A kimagasló számok és az elégedett látogatók folyamatos áramlása alapján a HAC minden okkal sikeresnek tekintheti a 2023-as évet.

