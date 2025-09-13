Hálapénz betiltása: riasztó tendencia indult el

Portfolio Private Health Forum 2025 A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!

Ónodi-Szűcs Zoltán, az Orbán-kormány korábbi egészségügyi államtitkára, a Debreceni Egyetem jelenlegi kancellárhelyettese a szakmai rendezvényen rámutatott, hogy a lakosság alapvető tapasztalata az állami egészségügyi ellátással kapcsolatban a hosszú várólisták, a rendeléseken való várakozási idő és az orvoshiány.

A szakember, aki doktori disszertációját is e témában készíti, kifejtette, hogy az orvosok azért nincsenek elegendő számban jelen az állami rendszerben, mert

a hálapénz betiltását követően kieső jövedelmüket a kórházakon kívül igyekeznek pótolni kettős praxis működtetésével.

A jelenség nem kizárólag magyar sajátosság, számos ország küzd hasonló problémákkal. Ónodi-Szűcs idézte a WHO megállapításait is: "a részrehajlással semmiképpen nem vádolható WHO egy 2024-es kiadványában arra jutott, hogy a kettős praxis növeli a várakozási időt, rontja az állami ellátás minőségét, ahol ez a szakemberek hiányzásához, a munkaidejük való takarékoskodásukhoz (kevésbé finomkodva: elblicceléséhez) vezet, valamint hozzájárul a területi egyenlőtlenségek kialakulásához."

A volt államtitkár szerint az egészségügyi ellátások bizonyos térségekben történő szüneteltetése is e következmények közé sorolható. A Direkt36 júniusi elemzése szerint 2020 óta 770 kórházi osztályt zártak be rövidebb-hosszabb időre, amelyek harmadánál az orvos- és szakdolgozói hiány, illetve eszközhiány volt az ok. A magánszektor erősödését részben az állami ellátás hiányosságai táplálják.

Ónodi-Szűcs határozott álláspontja szerint téves az a nézet, hogy a magánegészségügy tehermentesíti az állami ellátórendszert - valójában ennek éppen az ellenkezője igaz a WHO megállapításai alapján.

A szakember szerint új korszak kezdődött a közellátásban, amelyben a hagyományos korrekciós eszközök már nem működnek, ezért elkerülhetetlen a kettős praxisok szabályozása. Véleménye szerint csak az a kérdés, hogy a szakpolitika meddig hajlandó elmenni ezen a téren. Utalt olyan elemzésekre is, amelyek szerint kizárólag a dualpraxis teljes tiltásával szüntethetők meg a jelenség negatív hatásai.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images