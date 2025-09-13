Helyreállt a forgalom a H5-ös HÉV vonalán

A BKK tájékoztatása szerint szombaton 16 órára sikerült megoldani a műszaki problémát, így újra mindkét vágányon zavartalanul közlekedhetnek a szerelvények a Batthyány tér és Békásmegyer közötti szakaszon.

A helyreállítási munkálatok befejezése után is segítik még az utasok közlekedését a pótlóbuszok, amelyek 18:15-ig maradnak forgalomban.

A reggeli órákban kialakult biztosítóberendezési hiba miatt korábban teljesen leállt a HÉV-közlekedés a Batthyány tér és Békásmegyer között, helyettük pótlóbuszok szállították az utasokat. A szolgáltató a fennakadás ideje alatt alternatív útvonalakat javasolt: a 19-es és 41-es villamosokat, valamint a 34-es, 106-os, 134-es és 160-as autóbuszjáratokat.

A Budapest, Újpest-Városkapu és Szentendre közötti szakaszon a 880-as és 890-es Volán-járatok biztosították az átszállás nélküli közlekedési lehetőséget.