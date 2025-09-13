  • Megjelenítés
Gazdaság

Helyreállt a forgalom a H5-ös HÉV vonalán

Portfolio
Helyreállt a forgalom a H5-ös HÉV-vonalon Batthyány tér és Békásmegyer között, miután szombaton délután sikeresen elhárították a biztosítóberendezési hibát - közöl te a MÁV.

A BKK tájékoztatása szerint szombaton 16 órára sikerült megoldani a műszaki problémát, így újra mindkét vágányon zavartalanul közlekedhetnek a szerelvények a Batthyány tér és Békásmegyer közötti szakaszon.

A helyreállítási munkálatok befejezése után is segítik még az utasok közlekedését a pótlóbuszok, amelyek 18:15-ig maradnak forgalomban.

A reggeli órákban kialakult biztosítóberendezési hiba miatt korábban teljesen leállt a HÉV-közlekedés a Batthyány tér és Békásmegyer között, helyettük pótlóbuszok szállították az utasokat. A szolgáltató a fennakadás ideje alatt alternatív útvonalakat javasolt: a 19-es és 41-es villamosokat, valamint a 34-es, 106-os, 134-es és 160-as autóbuszjáratokat.

A Budapest, Újpest-Városkapu és Szentendre közötti szakaszon a 880-as és 890-es Volán-járatok biztosították az átszállás nélküli közlekedési lehetőséget.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
panama-csatorna
Gazdaság
Olyan válság sújtja a világ egyik legfontosabb csatornáját, hogy drasztikus lépésekre kényszerült a hatóság
Pénzcentrum
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility