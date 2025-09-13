  • Megjelenítés
Incidens történt Venezuelában
Incidens történt Venezuelában

Venezuela szerint az Egyesült Államok hadihajója jogtalanul foglalt el egy halászhajót az ország gazdasági övezetében

A venezuelai kormány szombaton bejelentette, hogy egy amerikai romboló pénteken elfogott, megállított és nyolc órán keresztül megszállva tartott egy venezuelai tonhalhalász hajót az ország különleges gazdasági övezetének vizein.

Yvan Gil venezuelai külügyminiszter által felolvasott közleményben a kormány kijelentette, hogy a hajót törvénytelenül és ellenségesen szállták meg. A közlemény hangsúlyozta, hogy

a fedélzeten kilenc "egyszerű" halász tartózkodott, és a hajó "ártalmatlan" volt.

Venezuela felszólította az Egyesült Államokat, hogy azonnal hagyjon fel az ilyen cselekményekkel, amelyek a kormány szerint "veszélyeztetik a Karib-térség biztonságát és békéjét".

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

