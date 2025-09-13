  • Megjelenítés
Kellemes időnk lesz szombaton, de néhol eshet
Kellemes időnk lesz szombaton, de néhol eshet

Kellemes, nyári időjárás várható szombaton, helyenként záporokkal - számolt be a HungaroMet Zrt..

Szombaton kezdetben napos vagy fátyolfelhős időre számíthatunk, majd a délelőtt során a fátyolfelhőzet fokozatosan kelet felé távozik az országból. A nap további részében a fátyol- és gomolyfelhők mellett

bőséges napsütés lesz jellemző.

A Dunántúl északnyugati és nyugati területein a reggeli órákban, majd egy átmeneti szünetet követően délután is előfordulhatnak helyenként záporok, bár zivatar kialakulásának esélye csekély.

A délies irányú szél a legtöbb helyen mérsékelt marad, csak Sopron térségében és a Fertő-tó környékén élénkülhet meg. A hőmérséklet maximuma 25 és 30 Celsius-fok között alakul.

