Kiderül, mi lesz a chipháború sorsa és a TikTok jövője

A kínai Kereskedelmi Minisztérium szombaton két vizsgálatot jelentett be az Egyesült Államok ellen. Az első vizsgálat azt kutatja, hogy Washington diszkriminálta-e a kínai vállalatokat a chipkereskedelmi politikájában. A második eljárás bizonyos amerikai analóg chipek dömpingje miatt indult, amelyeket olyan eszközökben használnak, mint a hallókészülékek, Wi-Fi routerek és hőmérséklet-érzékelők.

A minisztérium közleménye szerint az Egyesült Államok az elmúlt években számos korlátozást vezetett be Kínával szemben a chipek területén, beleértve a kereskedelmi diszkriminációs vizsgálatokat és exportkorlátozásokat. Kína szerint ezek a "protekcionista" gyakorlatok diszkriminálják az országot, és céljuk a kínai fejlett technológiai iparágak, például a fejlett számítástechnikai chipek és a mesterséges intelligencia fejlődésének visszaszorítása.

A He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes által vezetett delegáció szeptember 14-17. között új tárgyalási fordulót kezd az Egyesült Államokkal Madridban. A kereskedelmi minisztérium közölte, hogy a felek olyan gazdasági és kereskedelmi kérdésekről tárgyalnak majd, mint az amerikai vámok, az exportkorlátozások "visszaélésszerű alkalmazása" és a TikTok ügye.

Pénteken az Egyesült Államok 32 szervezetet, köztük 23 kínai céget vett fel a kereskedelmi minisztérium korlátozó kereskedelmi listájára. Ezek között két olyan kínai vállalat is szerepel, amelyeket azzal vádolnak, hogy

amerikai chipgyártó berendezéseket szereztek be Kína vezető chipgyártója, a SMIC számára.

Ez lesz a negyedik találkozó

A spanyolországi amerikai-kínai tárgyalás lesz a negyedik jelentős személyes találkozó idén, miközben a két ország igyekszik fenntartani a kereskedelmi fegyverszünetet, amely csökkentette a kölcsönös megtorló vámokat és helyreállította a kínai ritkaföldfémek áramlását az Egyesült Államokba. A genfi és londoni találkozók után a felek júliusban Stockholmban megállapodtak a vámszünet 90 napos meghosszabbításáról, amit Donald Trump elnök augusztus 12-én november 10-ig jóváhagyott.

A tárgyalások napirendjén szerepel a ByteDance rövid videós alkalmazása, a TikTok is, amely betiltással néz szembe az Egyesült Államokban, hacsak nem kerül amerikai tulajdonba. Trump szeptember 17-ig meghosszabbította a TikTok amerikai eszközeinek elidegenítési határidejét. Az amerikai törvényhozók szerint a TikTok amerikai felhasználói adatai a kínai kormány kezébe kerülhetnek.

A kínai Népi Napilap szombati cikkében kijelentette, hogy "a kínai kormány nagy jelentőséget tulajdonít az adatvédelemnek és -biztonságnak, és soha nem követelte és nem is fogja megkövetelni a vállalatoktól vagy magánszemélyektől, hogy a helyi törvényeket megsértve gyűjtsenek vagy szolgáltassanak külföldi adatokat a kínai kormány számára". A lap hozzátette, hogy ha az Egyesült Államok ragaszkodik a kínai vállalatok jogos érdekeinek aláásásához, Kína megteszi a szükséges intézkedéseket a nemzeti érdekek és a kínai vállalatok jogainak védelmében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images