Kiderült az erdőtüzek rejtett hatása: olyan módon tisztítják a levegőt, amire senki nem számított

A Science folyóiratban megjelent kutatás kimutatta, hogy az erdőtüzek által keltett intenzív hő képes megváltoztatni az időjárási mintázatokat, ami végső soron csökkenti a légszennyezettséget az ország keleti részén.
A kutatók szerint a nyugati erdőtüzek hője felfelé áramló légmozgást hoz létre, ami hullámokat kelt a magaslégköri futóáramlatban. Ez gyengíti a nyugatról érkező hűvös, nedves levegő normál áramlását, és helyette keletről, az Atlanti-óceán felől vonz be nedvességet.
Az így keletkező fokozott csapadék a keleti parton hatékonyan kimossa a légszennyező anyagokat.
A tudósok 2005 és 2015 közötti valós levegőminőségi adatok elemzésével és részletes klímamodellek futtatásával jutottak erre a következtetésre. Külön vizsgálták a füst és a hő hatásait, így fedezték fel a hő meglepő szerepét a levegő tisztításában. A tanulmány rámutat, hogy a legtöbb klímamodell csak a füst hatásait veszi figyelembe, a hőét nem.
Ez a hiányosság jelentősen túlbecsüli az erdőtüzek negatív következményeit
A kutatók szerint a tűz hőhatásának figyelmen kívül hagyása évente 1200 további korai haláleset és 3,3 milliárd dollár gazdasági veszteség túlbecslését eredményezi, különösen a sűrűn lakott keleti országrészben.
A felfedezés jelentősége abban áll, hogy a jövőbeni klíma- és erdőtűzkockázat-értékelésekben a hőhatás figyelembevételével pontosabb levegőminőségi és egészségügyi hatásvizsgálatok készíthetők, ami segítheti a döntéshozókat és a tűzvédelmi szakembereket a források hatékonyabb elosztásában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
