  • Megjelenítés
Kiderült az erdőtüzek rejtett hatása: olyan módon tisztítják a levegőt, amire senki nem számított
Gazdaság

Kiderült az erdőtüzek rejtett hatása: olyan módon tisztítják a levegőt, amire senki nem számított

Portfolio
Egy új tanulmány szerint a nyugati Egyesült Államokban pusztító erdőtüzek hője meglepő módon javíthatja a keleti országrész levegőminőségét, annak ellenére, hogy a tüzek füstje súlyos egészségügyi kockázatot jelent - közölte a Phys.org.

A Science folyóiratban megjelent kutatás kimutatta, hogy az erdőtüzek által keltett intenzív hő képes megváltoztatni az időjárási mintázatokat, ami végső soron csökkenti a légszennyezettséget az ország keleti részén.

A kutatók szerint a nyugati erdőtüzek hője felfelé áramló légmozgást hoz létre, ami hullámokat kelt a magaslégköri futóáramlatban. Ez gyengíti a nyugatról érkező hűvös, nedves levegő normál áramlását, és helyette keletről, az Atlanti-óceán felől vonz be nedvességet.

Az így keletkező fokozott csapadék a keleti parton hatékonyan kimossa a légszennyező anyagokat.

A tudósok 2005 és 2015 közötti valós levegőminőségi adatok elemzésével és részletes klímamodellek futtatásával jutottak erre a következtetésre. Külön vizsgálták a füst és a hő hatásait, így fedezték fel a hő meglepő szerepét a levegő tisztításában. A tanulmány rámutat, hogy a legtöbb klímamodell csak a füst hatásait veszi figyelembe, a hőét nem.

Ez a hiányosság jelentősen túlbecsüli az erdőtüzek negatív következményeit

A kutatók szerint a tűz hőhatásának figyelmen kívül hagyása évente 1200 további korai haláleset és 3,3 milliárd dollár gazdasági veszteség túlbecslését eredményezi, különösen a sűrűn lakott keleti országrészben.

A felfedezés jelentősége abban áll, hogy a jövőbeni klíma- és erdőtűzkockázat-értékelésekben a hőhatás figyelembevételével pontosabb levegőminőségi és egészségügyi hatásvizsgálatok készíthetők, ami segítheti a döntéshozókat és a tűzvédelmi szakembereket a források hatékonyabb elosztásában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
utas-vonat-vonatkozlekedes-mav
Gazdaság
Súlyos vasúti problémákra derített fényt egy jelentés Hadházy Ákos szerint
Pénzcentrum
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility