  • Megjelenítés
Kína egyértelmű üzenetet küldött Washingtonnak
Gazdaság

Kína egyértelmű üzenetet küldött Washingtonnak

Portfolio
Kína külügyminisztere szombaton kijelentette, hogy országa nem vesz részt háborúkban és nem is tervez ilyeneket, miután az Egyesült Államok arra ösztönözte szövetségeseit, hogy vessenek ki vámokat az orosz olajat vásárlókra, köztük Kínára is.

Az Egyesült Államok sürgeti az orosz olajat vásárló országokat, hogy hagyjanak fel ezzel a gyakorlattal, miközben az ukrajnai háború befejezését próbálja elérni. Washington vámokat vetett ki Indiára az orosz szállítmányok vásárlása miatt, de tartózkodott Kína szankcionálásától, amely Oroszországot "minden időjárási körülmények között" stratégiai partnerének tekinti.

Wang Yi kínai külügyminiszter a szlovén kollégájával tartott közös sajtótájékoztatón Ljubljanában kijelentette, hogy a háború nem oldja meg a problémákat, a szankciók pedig csak bonyolítják azokat - közölte a kínai külügyminisztérium.

Az amerikai elnök szombaton közzétett levelében kijelentette, hogy kész jelentős szankciókat bevezetni Oroszország ellen, amennyiben minden NATO-tagállam beleegyezik ugyanebbe és leállítja az orosz olaj vásárlását.

Trump szerint egyes NATO-tagállamok orosz olajvásárlása

"sokkoló", és jelentősen gyengíti a szövetség tárgyalási pozícióját Oroszországgal szemben.

Trump azt javasolta, hogy a NATO közösen vessen ki 50-100%-os vámot Kínára, hogy gyengítse annak Oroszország feletti gazdasági befolyását.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2233986835
Gazdaság
A lengyel hadsereg láthatatlan ellensége: a hiány
Pénzcentrum
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility