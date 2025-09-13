Kína egyértelmű üzenetet küldött Washingtonnak

Kína külügyminisztere szombaton kijelentette, hogy országa nem vesz részt háborúkban és nem is tervez ilyeneket, miután az Egyesült Államok arra ösztönözte szövetségeseit, hogy vessenek ki vámokat az orosz olajat vásárlókra, köztük Kínára is.

Az Egyesült Államok sürgeti az orosz olajat vásárló országokat, hogy hagyjanak fel ezzel a gyakorlattal, miközben az ukrajnai háború befejezését próbálja elérni. Washington vámokat vetett ki Indiára az orosz szállítmányok vásárlása miatt, de tartózkodott Kína szankcionálásától, amely Oroszországot "minden időjárási körülmények között" stratégiai partnerének tekinti.

Wang Yi kínai külügyminiszter a szlovén kollégájával tartott közös sajtótájékoztatón Ljubljanában kijelentette, hogy a háború nem oldja meg a problémákat, a szankciók pedig csak bonyolítják azokat - közölte a kínai külügyminisztérium.

Az amerikai elnök szombaton közzétett levelében kijelentette, hogy kész jelentős szankciókat bevezetni Oroszország ellen, amennyiben minden NATO-tagállam beleegyezik ugyanebbe és leállítja az orosz olaj vásárlását.

Trump szerint egyes NATO-tagállamok orosz olajvásárlása

"sokkoló", és jelentősen gyengíti a szövetség tárgyalási pozícióját Oroszországgal szemben.

Trump azt javasolta, hogy a NATO közösen vessen ki 50-100%-os vámot Kínára, hogy gyengítse annak Oroszország feletti gazdasági befolyását.

