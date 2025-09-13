Kína egyértelmű üzenetet küldött Washingtonnak

Az Egyesült Államok sürgeti az orosz olajat vásárló országokat, hogy hagyjanak fel ezzel a gyakorlattal, miközben az ukrajnai háború befejezését próbálja elérni. Washington vámokat vetett ki Indiára az orosz szállítmányok vásárlása miatt, de tartózkodott Kína szankcionálásától, amely Oroszországot "minden időjárási körülmények között" stratégiai partnerének tekinti.
Wang Yi kínai külügyminiszter a szlovén kollégájával tartott közös sajtótájékoztatón Ljubljanában kijelentette, hogy a háború nem oldja meg a problémákat, a szankciók pedig csak bonyolítják azokat - közölte a kínai külügyminisztérium.
Az amerikai elnök szombaton közzétett levelében kijelentette, hogy kész jelentős szankciókat bevezetni Oroszország ellen, amennyiben minden NATO-tagállam beleegyezik ugyanebbe és leállítja az orosz olaj vásárlását.
Trump szerint egyes NATO-tagállamok orosz olajvásárlása
"sokkoló", és jelentősen gyengíti a szövetség tárgyalási pozícióját Oroszországgal szemben.
Trump azt javasolta, hogy a NATO közösen vessen ki 50-100%-os vámot Kínára, hogy gyengítse annak Oroszország feletti gazdasági befolyását.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kínában szeretik a sima iPhone 17 modelleket
Megvan a siker oka.
Tortával próbálta engesztelni a pápát a vatikáni nagykövet
Korábban Ferenc pápát sokat bírálta.
Harci járművek lepik el az utakat, sokszor helikopteres kísérettel
Figyelmesen kell vezetni.
Bíróság döntött: jogellenesen bocsátották el tízezreket az Egyesült Államokban
A visszahelyezésükről ugyanakkor nem döntött.
MÁV: nem siklott ki a mentődaru, de a kerekei leugrottak a sínről
Ez a cáfolatok napja a vasútnál.
Agyonverik a gyorséttermeket egy fontos szegmensben
Ezt a csatát nem nyerhetik meg.
Mennyire emelik meg az inflációt a vámok?
A vámemelések hatása fokozatosan és közvetetten épül be a gazdaságba.
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.