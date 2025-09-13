Kínában szeretik a sima iPhone 17 modelleket

A South China Morning Post beszámolója szerint a népszerű kínai webáruházban, a JD.com-on a 256 GB tárhellyel rendelkező standard
iPhone 17 kapta a legtöbb előrendelést az új iPhone modellek közül a pénteki előrendelési időszak kezdete óta.
Fontos megjegyezni, hogy az Apple elhalasztotta az új, ultravékony iPhone Air előrendeléseit Kínában az eSIM szabályozási jóváhagyási problémák miatt. Az amerikai Apple webáruházban azonban a legtöbb iPhone Air konfiguráció még mindig elérhető szeptember 19-i kiszállítással, így valószínű, hogy az alapszintű iPhone 17 akkor is népszerű lett volna Kínában, ha az iPhone Air is előrendelhető lett volna.
Mi a siker titka?
A készülék ugyanazon az áron (799 dollár/5999 jüan) indul, mint az iPhone 16 a megjelenésekor, miközben nagyobb, 6,3 hüvelykes kijelzővel, vékonyabb keretekkel, akár 120 Hz-es frissítési rátát támogató ProMotion technológiával, kétszer akkora, 256 GB-os alaptárhellyel és számos egyéb fejlesztéssel rendelkezik. Különösen a kijelző fejlesztései hozzák közelebb az alapmodellt a Pro változatokhoz.
Bár az iPhone 17 nem rendelkezik feltűnő új dizájnnal, és nem is a valaha készült legvékonyabb iPhone, úgy tűnik, hogy eddig egy szerény, de sikeres modellnek bizonyul.
Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images
Bíróság döntött: jogellenesen bocsátották el tízezreket az Egyesült Államokban
A visszahelyezésükről ugyanakkor nem döntött.
MÁV: nem siklott ki a mentődaru, de a kerekei leugrottak a sínről
Ez a cáfolatok napja a vasútnál.
Agyonverik a gyorséttermeket egy fontos szegmensben
Ezt a csatát nem nyerhetik meg.
Mennyire emelik meg az inflációt a vámok?
A vámemelések hatása fokozatosan és közvetetten épül be a gazdaságba.
Zúgolódnak a republikánusok
Trump nem népszerűsíti törvénycsomagját.
Hálapénz betiltása: riasztó tendencia indult el
Az orvosok máshonnan pótolják a bevételeket.
Újabb vörös vonalat lépett át Putyin – Mit reagálhat most a NATO?
Gyarmati István írása.
Megjött Trump felszólítása: ennyi volt az orosz olajnak!
A NATO-tagállamoknak címezte levelét.
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.