Kínában szeretik a sima iPhone 17 modelleket

A South China Morning Post beszámolója szerint a népszerű kínai webáruházban, a JD.com-on a 256 GB tárhellyel rendelkező standard

iPhone 17 kapta a legtöbb előrendelést az új iPhone modellek közül a pénteki előrendelési időszak kezdete óta.

Fontos megjegyezni, hogy az Apple elhalasztotta az új, ultravékony iPhone Air előrendeléseit Kínában az eSIM szabályozási jóváhagyási problémák miatt. Az amerikai Apple webáruházban azonban a legtöbb iPhone Air konfiguráció még mindig elérhető szeptember 19-i kiszállítással, így valószínű, hogy az alapszintű iPhone 17 akkor is népszerű lett volna Kínában, ha az iPhone Air is előrendelhető lett volna.

Mi a siker titka?

A készülék ugyanazon az áron (799 dollár/5999 jüan) indul, mint az iPhone 16 a megjelenésekor, miközben nagyobb, 6,3 hüvelykes kijelzővel, vékonyabb keretekkel, akár 120 Hz-es frissítési rátát támogató ProMotion technológiával, kétszer akkora, 256 GB-os alaptárhellyel és számos egyéb fejlesztéssel rendelkezik. Különösen a kijelző fejlesztései hozzák közelebb az alapmodellt a Pro változatokhoz.

Bár az iPhone 17 nem rendelkezik feltűnő új dizájnnal, és nem is a valaha készült legvékonyabb iPhone, úgy tűnik, hogy eddig egy szerény, de sikeres modellnek bizonyul.

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images