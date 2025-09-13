  • Megjelenítés
Kínában szeretik a sima iPhone 17 modelleket
Gazdaság

Kínában szeretik a sima iPhone 17 modelleket

Portfolio
Az alapszintű iPhone 17 modell nagy népszerűségnek örvend Kínában, annak ellenére, hogy külsőre nagyon hasonlít az iPhone 16-hoz - jelentette a MacRumours.

A South China Morning Post beszámolója szerint a népszerű kínai webáruházban, a JD.com-on a 256 GB tárhellyel rendelkező standard

iPhone 17 kapta a legtöbb előrendelést az új iPhone modellek közül a pénteki előrendelési időszak kezdete óta.

Fontos megjegyezni, hogy az Apple elhalasztotta az új, ultravékony iPhone Air előrendeléseit Kínában az eSIM szabályozási jóváhagyási problémák miatt. Az amerikai Apple webáruházban azonban a legtöbb iPhone Air konfiguráció még mindig elérhető szeptember 19-i kiszállítással, így valószínű, hogy az alapszintű iPhone 17 akkor is népszerű lett volna Kínában, ha az iPhone Air is előrendelhető lett volna.

Mi a siker titka?

A készülék ugyanazon az áron (799 dollár/5999 jüan) indul, mint az iPhone 16 a megjelenésekor, miközben nagyobb, 6,3 hüvelykes kijelzővel, vékonyabb keretekkel, akár 120 Hz-es frissítési rátát támogató ProMotion technológiával, kétszer akkora, 256 GB-os alaptárhellyel és számos egyéb fejlesztéssel rendelkezik. Különösen a kijelző fejlesztései hozzák közelebb az alapmodellt a Pro változatokhoz.

Bár az iPhone 17 nem rendelkezik feltűnő új dizájnnal, és nem is a valaha készült legvékonyabb iPhone, úgy tűnik, hogy eddig egy szerény, de sikeres modellnek bizonyul.

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
vatikan-szent-peter-bazilika
Gazdaság
Tortával próbálta engesztelni a pápát a vatikáni nagykövet
Pénzcentrum
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility