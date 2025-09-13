Kiterjedt csapadékrendszer érkezik, nem sokan ússzák meg szárazon

Vasárnapra virradó éjszaka nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és az éjszaka második felében egyre inkább nő a csapadékhajlam is. Főként hajnaltól már eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 20 fok között valószínű, de a kezdetben még kevésbé felhős északkeleti hidegre hajalmos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
Vasárnap jellemzően erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni a felhőzet. A frontális csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések.
Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délkeleten akár 25 fok köré is emelkedhet a hőmérséklet a délelőtti órákra.
Hétfő éjszaka tovább csökken a felhőzet, a szélcsendes részeken pára-, ködfoltok képződhetnek. Napközben a Tiszántúlon több lesz a felhő, másutt gyengén felhős, napos idő várható. Gyenge záporeső is inkább északkeleten, keleten fordulhat elő az is főleg éjszaka, nappal már csak kevés helyen eshet. A déliesre forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 7, 16 fokról délutánra 20, 25 fok közé emelkedik.
Kedden a nap első felében fátyolfelhős, napos idő várható, majd a déli óráktól északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, amelyekből zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. A csúcsérték 21 és 27 fok között valószínű, az északnyugati országrészben délelőtt áll be a maximum.
Szerdán közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. A nap első feléig elszórtan, majd egyre kevesebb helyen várható zápor, zivatar. Nagyobb területen kísérhetik élénk, erős lökések az északnyugati szelet. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, délután 18 és 23 fok között valószínű.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
