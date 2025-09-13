MÁV: nem siklott ki a mentődaru, de a kerekei leugrottak a sínről

A MÁV cáfolta azt az értesülést, hogy a tegnap Magyarkútnál kisiklott vonat mentéséhez vezényelt daru is kisiklott. Azt viszont közölték, hogy a jármű kereke valóban leugrott a sínről.

Szeptember 12-én kisiklott és árokba dőlt egy vonat Magyarkútnál. A sajtóban megjelent, hogy vonatbaleset helyszínére tartó segélyszerelvény is kisiklott ugyanazon a helyen.

A MÁV közleménye szerint a daru siklásáról szó sincs:

a jármű rendben megérkezett a helyszínre, majd a munka végeztével ugyanígy „saját lábán” távozott. A félreértést valószínűleg az okozta, hogy a daru első tengelyének kerekei a sérült Bz emelése közben rövid időre leugrottak a sínről, de ez nem okozott semmilyen fennakadást vagy veszélyhelyzetet, hiszen a jármű képes visszaemelni magát a pályára, ebben az esetben is ez történt. A daruval végzett mentés teljesen rendben zajlott.

A MÁV-nak ez ma már a második cáfolata, ugyanis korábban egy, Hadházy Ákos által citált jelentést is cáfolniuk kellett. Hadházy azt írta, hogy „Ijesztő és súlyos dolgot tartalmaz egy tavaly nyáron kisiklott MÁV szerelvény vizsgálati jegyzőkönyve”. Hozzátette: a dokumentum szerint a baleset oka az volt, hogy a karbantartók hiába kértek alkatrészt a MÁV alkatrészellátó részlegétől, az nem rendelte meg időben.

Bár az érintett vonat utasokat nem szállított, mivel éppen nagyobb szervizbe küldték, a szakemberek szerint a helyzet így is komoly veszélyt hordozott. Az idén augusztusban kiadott zárójelentés egyértelműen „rendszerszintű tényezőként” azonosította a karbantartási anyagellátás hiányosságait, amelyek a futásbiztonságot is befolyásoló alkatrészek időben való rendelkezésre állását nem biztosították.

Erre írta azt a MÁV:

Cáfoljuk a képviselő úr értesüléseit. A MÁV-csoport alkatrészellátása biztosított. A kérdéses szakértői vélemény megállapításait már annak elkészültekor is vitattuk, illetve cáfoltuk.

