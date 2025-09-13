  • Megjelenítés
Megjött Trump felszólítása: ennyi volt az orosz olajnak!
Donald Trump felszólította a NATO-tagállamokat, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával és vessenek ki jelentős szankciókat Oroszországra az ukrajnai háború befejezése érdekében.

Az amerikai elnök szombaton közzétett levelében kijelentette, hogy kész jelentős szankciókat bevezetni Oroszország ellen, amennyiben minden NATO-tagállam beleegyezik ugyanebbe és leállítja az orosz olaj vásárlását.

Trump szerint egyes NATO-tagállamok orosz olajvásárlása

"sokkoló", és jelentősen gyengíti a szövetség tárgyalási pozícióját Oroszországgal szemben.

Trump azt javasolta, hogy a NATO közösen vessen ki 50-100%-os vámot Kínára, hogy gyengítse annak Oroszország feletti gazdasági befolyását.

Ez a felhívás Trump korábbi fenyegetéseit követi, amelyekben szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen, valamint másodlagos szankciókat az orosz olajat vásárló országok, például a legnagyobb vásárlók, Kína és India ellen,

ha nem történik előrelépés az ukrajnai háború lezárásában.

Az elnök már 25%-os további vámot vetett ki az indiai árukra az orosz olajimport folytatása miatt, de Kínával szemben nem hozott hasonló intézkedéseket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

