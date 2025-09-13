  • Megjelenítés
Megszólalt a MÁV a rendszerszintű problémákról szóló jelentéssel kapcsolatban
Megszólalt a MÁV a rendszerszintű problémákról szóló jelentéssel kapcsolatban

A MÁV-csoport vitatja és cáfolja annak a jelentésnek a tartalmát, amelyet a Közlekedésbiztonsági Szervezet készített és amelyre Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet szombaton.

A Máv ezt írja:

Cáfoljuk a képviselő úr értesüléseit. A MÁV-csoport alkatrészellátása biztosított. A kérdéses szakértői vélemény megállapításait már annak elkészültekor is vitattuk, illetve cáfoltuk.

Hadházy Ákos azt írta, hogy „Ijesztő és súlyos dolgot tartalmaz egy tavaly nyáron kisiklott MÁV szerelvény vizsgálati jegyzőkönyve”. Hozzátette: a dokumentum szerint a baleset oka az volt, hogy a karbantartók hiába kértek alkatrészt a MÁV alkatrészellátó részlegétől, az nem rendelte meg időben.

A jelentést készítő Közlekedésbiztonsági Szervezet az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz tartozik.

Bár az érintett vonat utasokat nem szállított, mivel éppen nagyobb szervizbe küldték, a szakemberek szerint a helyzet így is komoly veszélyt hordozott. Az idén augusztusban kiadott zárójelentés egyértelműen „rendszerszintű tényezőként” azonosította a karbantartási anyagellátás hiányosságait, amelyek a futásbiztonságot is befolyásoló alkatrészek időben való rendelkezésre állását nem biztosították.

A dokumentum szerint fennáll annak a veszélye, hogy a helyettesítő megoldások megfelelőségét tévesen ítélik meg a karbantartók, ami súlyos baleseti kockázatot hordozhat. A Közlekedésbiztonsági Szervezet ezért javasolta a MÁV Személyszállítási Zrt. alkatrészellátási rendszerének felülvizsgálatát.

Tegnap is kisiklott egy vonat

Pénteken délelőtt kisiklott egy Balassagyarmatra tartó vonat Magyarkútnál. A Vácról 7:38-kor indult S750-es (32222) szerelvény több kocsija siklott ki, az elsődleges információk szerint egy utas könnyebb sérülést szenvedett.

A MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt a Facebookon reagált a történtekre. Kiemelte, hogy a siklásos baleseteket különösen komolyan veszik, és minden lehetséges intézkedést megtesznek a biztonság érdekében. Ugyanakkor elismerte: a magyarországi mellékvonalak mind a gördülőállomány, mind az infrastruktúra terén komoly felújításra szorulnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

