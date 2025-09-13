Nagy bajban a NASA, tüntetnek a dolgozók

A "Save NASA" elnevezésű demonstrációt a NASA Needs Help csoport szervezi, amelyet a Goddard Űrközpont dolgozói és támogatói hoztak létre, és a Goddard mérnökeit, tudósait és technikusait tömörítő szakszervezet (GESTA) is támogat. A hétfői esemény 8 és 13 óra között zajlik majd, és ez lesz a csoport harmadik tüntetése a nyár folyamán a fővárosban.

Júniusban kezdődtek

A tiltakozások júniusban kezdődtek a Goddard Űrközpontban, miután munkahelyek megszűnése és potenciális küldetések leállítása váltott ki ellenállást a dolgozók és a közösség részéről. A Trump elnök által létrehozott Kormányzati Hatékonysági Osztály (DOGE) korábbi elbocsátásai és a megszüntetésre jelölt küldetéseken dolgozó szerződéses munkatársaknak küldött értesítések bizonytalanságot és a munkahely elvesztésétől való félelmet keltettek.

A szervezők szerint a kampány minden tüntetéssel erősödik, a marylandi helyi problémáktól kezdve egyre inkább országos láthatóságra törekszik. A NASA Needs Help június 21-i "Hold Napja" demonstrációjával párhuzamosan a clevelandi Glenn Kutatóközpont dolgozói is tüntetést tartottak.

A csoport érvelése szerint a jelenlegi megszorítások nemcsak a folyamatban lévő küldetéseket veszélyeztetik, hanem a NASA központjaiban felhalmozott több évtizedes szakértelem elvesztésével is fenyegetnek. A halasztott lemondási programban (DRP) résztvevők távozása tovább súlyosbítja a helyzetet, mivel még ha a finanszírozást helyre is állítják, a programok pótolhatatlan intézményi tudást veszítenek el.

A tüntetés időzítése különösen fontos, mivel

Trump elnök augusztus 28-i rendelete feloszlatta a NASA és más ügynökségek szakszervezeteit nemzetbiztonsági indokkal,

ami a GESTA szerint megfosztja a dolgozókat a kollektív válaszadás jogától a növekvő bizonytalanság idején.

24 százalékos vágás

A Fehér Ház 2026-os költségvetési javaslata 24%-os csökkentést irányoz elő a NASA teljes finanszírozásában, 47%-os vágást a tudományos programokban, valamint a NASA STEM (tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika) oktatási kezdeményezéseinek teljes megszüntetését. Bár az elnöki költségvetést még nem fogadták el, a tüntetés szervezői rámutatnak, hogy már folyamatban vannak elbocsátások, aktív űreszközöket jelöltek ki idő előtti leszerelésre, és projekteket állítottak le.

A Kongresszusnak szeptember 30-ig, a 2025-ös pénzügyi év végéig kell véglegesítenie a NASA finanszírozását. Bár számos törvényhozó ismételten támogatását fejezte ki az űrügynökség iránt, és módosították a költségvetési javaslatot, hogy megfeleljen a NASA 2025-ös előirányzatainak, ezeket a módosításokat még nem véglegesítették.

A szeptember 15-i tüntetés célja, hogy nyomást gyakoroljon a Kongresszusra, miközben az még mérlegeli az elnök által javasolt megszorítások végső sorsát. A demonstráció a NASA székháza előtt azt hivatott hangsúlyozni, milyen politikai ára lehet a NASA tudományos és oktatási portfóliójának leépítésének.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images