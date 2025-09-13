  • Megjelenítés
Nem vicc: Trump beteszi a
Gazdaság

Nem vicc: Trump beteszi a "háború" szót több intézmény nevébe

Portfolio
Donald Trump elnök adminisztrációja a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának Védelmi Igazgatóságát átnevezte Háborús Igazgatóságra, néhány nappal azután, hogy a Védelmi Minisztérium nevét Háborús Minisztériumra változtatta.

Az átnevezés következtében a szervezeti egységben dolgozó tisztviselők mostantól háborús igazgatókként tevékenykednek, akiket az elnök háborügyekért felelős különleges asszisztense felügyel. A névváltoztatást Marco Rubio külügyminiszter, aki májustól nemzetbiztonsági tanácsadóként is szolgál, ezen a héten hagyta jóvá - közölték névtelenséget kérő források.

A Fehér Ház egyik tisztviselője megerősítette az új elnevezést, és nyilatkozatában hangsúlyozásként hozzáfűzte: "#HÁBORÚ!"

Egyelőre nem világos, hogy a névváltoztatás befolyásolja-e a szakpolitikai döntéseket.

Trump háborús retorikája ironikus ellentétben áll azzal, hogy közben globális béketeremtőként pozicionálja magát, és szövetségesei a Nobel-békedíjra is jelölnék.

A Pentagon átnevezésének egyes ellenzői szerint a változtatás a világ minden táján költséges tábla- és fejléccserét igényel majd. Pete Hegseth, a Pentagon vezetője szerint azonban "a névváltoztatás nem csupán szavakról szól - hanem a harcos szellemiségről".

A Nemzetbiztonsági Tanács (NSC) befolyása jelentősen csökkent Trump elnöksége alatt. Az utóbbi hónapokban a személyzet nagy része távozott vagy elbocsátották, és hatáskörének jelentős részét átadta a Pentagonnak, a Külügyminisztériumnak és a hírszerző közösségnek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1258612133-atomenergia-atomerőmű-energetika-energiabiztonság-energiaellátás-energiaipar-energiatermelés-erőmű-nap
Portfolio signature
Nem csak rekord, trendforduló: öt grafikon, ami sok mindent elmond az atom jövőjéről
Pénzcentrum
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility