Nem vicc: Trump beteszi a "háború" szót több intézmény nevébe

Az átnevezés következtében a szervezeti egységben dolgozó tisztviselők mostantól háborús igazgatókként tevékenykednek, akiket az elnök háborügyekért felelős különleges asszisztense felügyel. A névváltoztatást Marco Rubio külügyminiszter, aki májustól nemzetbiztonsági tanácsadóként is szolgál, ezen a héten hagyta jóvá - közölték névtelenséget kérő források.
A Fehér Ház egyik tisztviselője megerősítette az új elnevezést, és nyilatkozatában hangsúlyozásként hozzáfűzte: "#HÁBORÚ!"
Egyelőre nem világos, hogy a névváltoztatás befolyásolja-e a szakpolitikai döntéseket.
Trump háborús retorikája ironikus ellentétben áll azzal, hogy közben globális béketeremtőként pozicionálja magát, és szövetségesei a Nobel-békedíjra is jelölnék.
A Pentagon átnevezésének egyes ellenzői szerint a változtatás a világ minden táján költséges tábla- és fejléccserét igényel majd. Pete Hegseth, a Pentagon vezetője szerint azonban "a névváltoztatás nem csupán szavakról szól - hanem a harcos szellemiségről".
A Nemzetbiztonsági Tanács (NSC) befolyása jelentősen csökkent Trump elnöksége alatt. Az utóbbi hónapokban a személyzet nagy része távozott vagy elbocsátották, és hatáskörének jelentős részét átadta a Pentagonnak, a Külügyminisztériumnak és a hírszerző közösségnek.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
