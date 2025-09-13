  • Megjelenítés
Óriási beruházást jelenthetnek be Trump angliai látogatása alatt
Gazdaság

Óriási beruházást jelenthetnek be Trump angliai látogatása alatt

Portfolio
A BlackRock 500 millió fontot (678 millió dollárt) tervez befektetni brit adatközpont-infrastruktúrába a Digital Gravity Partners-szel kötött új közös vállalkozás keretében.
A Sky News szombati jelentése szerint a befektetés egyike lesz azoknak az üzleti megállapodásoknak, amelyeket Donald Trump amerikai elnök jövő heti brit állami látogatása során jelentenek be.

A látogatás különös jelentőségét emeli, hogy az elnököt kísérő üzleti delegációban olyan befolyásos vezetők is helyet kapnak, mint

  • Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója,
  • Sam Altman, az OpenAI alapítója
  • és Stephen Schwarzman, a Blackstone vezetője.

Az adatközpont-beruházás a BlackRock és a Digital Gravity Partners közös vállalkozásán keresztül valósulna meg. A Sky News jelentése szerint a hírrel kapcsolatban sem a BlackRock, sem a Downing Street nem szólalt meg.

Korábbi jelentések szerint Sam Altman és Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója is több milliárd dolláros támogatást ígérnek brit adatközpont-befektetésekhez. Ezek a jelentős beruházások jól mutatják a mesterséges intelligencia és a felhőalapú számítástechnika által generált, egyre növekvő igényt a digitális infrastruktúra iránt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

