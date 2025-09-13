  • Megjelenítés
Postai káosz a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén
Postai káosz a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén

Portfolio
Rovinj lakói hónapok óta súlyos problémákkal küzdenek a Horvát Posta szolgáltatásai miatt: számlák, csomagok, kórházi leletek és még bírósági idézések sem jutnak el időben a címzettekhez. Idén nyáron a helyzet tovább romlott, a kézbesítési fennakadások mindennapossá váltak - írja az Istra24.

Előfordul, hogy a küldemények hosszabb utat tesznek meg a városon belül, mint más horvát városokból vagy akár külföldről érkező levelek. Egy helyi lakos például csak augusztusban kapta meg a májusi, júniusi és júliusi közüzemi számláit.

A posta nem tagadja, hogy baj van

A Horvát Posta elismeri a gondokat, és szezonális okokkal magyarázza a fennakadásokat: a nyári leárazások, a turisták tömege, az ideiglenes címekre szóló kézbesítések, valamint az adóhatósági küldemények miatt megsokszorozódott a forgalom. A társaság szerint a helyzetet súlyosbítják Rovinj földrajzi sajátosságai és a nyári közlekedési dugók, továbbá az is, hogy két postásuk egészségügyi és családi okok miatt kiesett a munkából.

A vállalat hangsúlyozza, hogy a késések elsősorban a hagyományos levélküldeményeket – például a számlákat – érintik, míg a prioritást élvező csomagokat és hivatalos küldeményeket továbbra is határidőn belül kézbesítik. A munkaerőhiány enyhítésére más településekről érkeztek kisegítő kollégák, és új álláshelyek meghirdetését is bejelentették Rovinjban, Pulában, Porečben és Umagban.

Mindezek ellenére a lakosok frusztrációja nem csökken. A turisztikai szezon valóban megterheli Isztria infrastruktúráját, de a kézbesítési problémák nem korlátozódnak a nyári hónapokra –

a helyiek szerint egész évben gyakoriak a késések és az eltűnő küldemények.

Ez pedig arra utal, hogy a Horvát Posta működésében rendszerszintű gondok vannak.

