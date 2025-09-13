  • Megjelenítés
Pótlóbuszok járnak a H5-ös HÉV vonalán
Pótlóbuszok járnak a H5-ös HÉV vonalán

Hétvégén pótlóbuszok járnak a H5-ös HÉV vonalán Batthyány tér és Békásmegyer között biztosítóberendezési hiba miatt, ami jelentősen befolyásolja a közlekedést - közölte a MÁV.

A H5-ös szentendrei HÉV-vonalon szombaton és vasárnap pótlóbuszok közlekednek a Batthyány tér és Békásmegyer közötti szakaszon.

A közlekedési változást biztosítóberendezési hiba tette szükségessé.

Az érintett szakaszon utazóknak hosszabb menetidővel kell számolniuk. A közlekedési vállalat azt javasolja, hogy az utasok lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalakat.

Ajánlásuk szerint érdemes igénybe venni a 19-es és 41-es villamosokat, valamint a 34-es, 106-os, 134-es és 160-as autóbuszjáratokat a hétvégi utazások során.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd

