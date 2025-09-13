Súlyos baleset történt a Győr Rally-n

  • Megjelenítés
Súlyos baleset történt a III. Győr Rally versenyén, ahol hat személy sérült meg, miután egy versenyautó a célnál várakozó járműnek ütközött. A szervezők a második gyorsasági szakaszt törölték - írta a Kisalföld.

Személyi sérüléssel járó súlyos baleset miatt kellett módosítani a III. Győr Rally menetrendjét - közölték a szervezők.

A baleset a Kisgyónbányai gyorsasági szakasz célvonala után következett be, ahol a 25-ös rajtszámú versenyautó nekiütközött a beíróban várakozó 24-es rajtszámú járműnek. Az ütközés következtében 6 ember köztük két versenyző szenvedett sérüléseket. Hárman súlyosan. A szervezők tájékoztatása szerint valamennyi sérült állapota stabil.

A Bodogán Motorsport versenyzői vétlen áldozatai voltak az incidensnek.

A baleset következményeként a szervezők törölték a második szakaszt, valamint módosították a versenyzők útvonalait.

Az elmúlt évben több súlyos rallybaleset is történt Magyarországon. Tavaly az Esztergom–Nyerges Rallyn öt ember halt meg. A Zemplén Rallyn pedig egy másik autó a nézőkhöz veszélyesen közel csúszott ki az útról.

