Tárgyalások indultak: amerikai foglyokért lobbiznak a táliboknál
Gazdaság

A tálib kormányzat külügyminisztériuma közölte, hogy szombaton amerikai tisztviselők tárgyalásokat folytattak a kabuli hatóságokkal az Afganisztánban fogva tartott amerikai állampolgárok ügyében.

Adam Boehler, a Trump-adminisztráció túszügyi különmegbízottja és Zalmay Khalilzad, az Egyesült Államok korábbi afganisztáni különmegbízottja találkozott Amir Khan Muttaqi tálib külügyminiszterrel.

"Mindkét fél hangsúlyozta a kétoldalú kapcsolatokban felmerülő jelenlegi és jövőbeli kérdésekről folytatott tárgyalások folytatásának fontosságát, különös tekintettel az egymás országaiban bebörtönzött állampolgárokra" - áll az afgán külügyminisztérium közleményében.

Washington részéről egyelőre nem érkezett hivatalos nyilatkozat a találkozóról. Khalilzad sem reagált azonnal a kommentárt kérő telefonhívásra.

Washington szerint Mahmood Habibi, egy honosított amerikai állampolgár a legismertebb amerikai fogvatartott, bár a tálibok tagadják, hogy őrizetben tartanák.

Az Egyesült Államok nem ismeri el a 2021-ben, a húszéves amerikai katonai beavatkozás után hatalomra került tálib kormányzatot.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

