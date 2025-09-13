Több száz minőségbiztosítási szabálysértést találtak a Boeingnél

Az incidens során a Portland-ből felszálló repülőgép 171 utasa és 6 fős személyzete közül senki sem sérült meg súlyosan, a pilóták biztonságosan visszatértek a repülőtérre. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) 17 hónapos vizsgálata megállapította, hogy a Boeing
- gyártási és biztonsági felügyeleti hiányosságai,
- valamint az FAA nem hatékony ellenőrzései vezettek a balesethez.
Az FAA pénteki közleménye szerint több száz minőségbiztosítási szabálysértést azonosítottak a Boeing rentoni (Washington állam) 737-es gyárában és a Boeing alvállalkozója, a Spirit AeroSystems wichitai (Kansas) üzemében.
A szabálysértések között szerepel, hogy egy Boeing alkalmazott nyomást gyakorolt a vállalat ODA egységének (amely az FAA nevében végez bizonyos ellenőrzéseket) egyik tagjára, hogy hagyjon jóvá egy 737 Max repülőgépet a szállítási határidő betartása érdekében, annak ellenére, hogy a repülőgép nem felelt meg az alkalmazandó szabványoknak.
A virginiai székhelyű Boeingnek 30 napja van válaszolni az FAA javaslatára. A vállalat szombati közleményében jelezte, hogy felülvizsgálja a javasolt polgári jogi büntetést, és emlékeztetett arra, hogy tavaly biztonsági és minőségi tervet vezetett be az FAA felügyelete alatt.
A Boeing 737 Max repülőgépek korábban is problémákat okoztak a vállalatnak, miután két ilyen gép zuhant le 2018-ban Indonéziában és 2019-ben Etiópiában, összesen 346 ember halálát okozva. Az Igazságügyi Minisztérium májusban megállapodást kötött a Boeinggel, amely lehetővé teszi a vállalat számára, hogy elkerülje a büntetőjogi felelősségre vonást amiatt, hogy állítólag félrevezette az amerikai szabályozókat a Max repülőgépekkel kapcsolatban a két baleset előtt.
