Tortával próbálta engesztelni a pápát a vatikáni nagykövet

Donald Trump új vatikáni nagykövete, a korábban Ferenc pápát élesen bíráló jobboldali katolikus Brian Burch szombaton egy születésnapi tortával próbálta enyhíteni a diplomáciai feszültséget XIV. Leó pápával való találkozóján.

Burch egy chicagói étteremláncból származó tortát adott át az első észak-amerikai pápának a Vatikán Apostoli Palotájában tartott hivatalos megbízólevél-átadási ceremónián.

A májusban Ferenc pápa utódjaként megválasztott, eredetileg chicagói származású Leó pápa vasárnap ünnepli 70. születésnapját. A piros "Boldog születésnapot" felirattal díszített torta a Portillo's-tól származott, amely egy népszerű helyi lánc, különösen hot dogjairól, olasz marhahúsos szendvicseiről és BBQ bordáiról ismert.

Burch korábban gyakran bírálta Ferenc pápát, aki 12 évig vezette az 1,4 milliárd tagot számláló egyházat. Azt állította, hogy az előző pápa lelkipásztori programja, például az LMBTQ katolikusok befogadóbb kezelése "hatalmas zavart" okozott. Egy pápai tanácsadó korábban felvetette, hogy a Vatikán esetleg megtagadhatja Burch akkreditálását, amikor Trump tavaly jelölte őt, de erre végül nem került sor.

Leó pápa szombaton nevetett, amikor megkapta a tortát. "A Portillo's küldte önnek" - mondta Burch a pápának a kiadott videó szerint, mire Leó így válaszolt:

És ön elhozta.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images