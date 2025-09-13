Tortával próbálta engesztelni a pápát a vatikáni nagykövet

Burch egy chicagói étteremláncból származó tortát adott át az első észak-amerikai pápának a Vatikán Apostoli Palotájában tartott hivatalos megbízólevél-átadási ceremónián.
A májusban Ferenc pápa utódjaként megválasztott, eredetileg chicagói származású Leó pápa vasárnap ünnepli 70. születésnapját. A piros "Boldog születésnapot" felirattal díszített torta a Portillo's-tól származott, amely egy népszerű helyi lánc, különösen hot dogjairól, olasz marhahúsos szendvicseiről és BBQ bordáiról ismert.
Burch korábban gyakran bírálta Ferenc pápát, aki 12 évig vezette az 1,4 milliárd tagot számláló egyházat. Azt állította, hogy az előző pápa lelkipásztori programja, például az LMBTQ katolikusok befogadóbb kezelése "hatalmas zavart" okozott. Egy pápai tanácsadó korábban felvetette, hogy a Vatikán esetleg megtagadhatja Burch akkreditálását, amikor Trump tavaly jelölte őt, de erre végül nem került sor.
Leó pápa szombaton nevetett, amikor megkapta a tortát. "A Portillo's küldte önnek" - mondta Burch a pápának a kiadott videó szerint, mire Leó így válaszolt:
És ön elhozta.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bíróság döntött: jogellenesen bocsátották el tízezreket az Egyesült Államokban
A visszahelyezésükről ugyanakkor nem döntött.
MÁV: nem siklott ki a mentődaru, de a kerekei leugrottak a sínről
Ez a cáfolatok napja a vasútnál.
Agyonverik a gyorséttermeket egy fontos szegmensben
Ezt a csatát nem nyerhetik meg.
Mennyire emelik meg az inflációt a vámok?
A vámemelések hatása fokozatosan és közvetetten épül be a gazdaságba.
Zúgolódnak a republikánusok
Trump nem népszerűsíti törvénycsomagját.
Hálapénz betiltása: riasztó tendencia indult el
Az orvosok máshonnan pótolják a bevételeket.
Újabb vörös vonalat lépett át Putyin – Mit reagálhat most a NATO?
Gyarmati István írása.
Megjött Trump felszólítása: ennyi volt az orosz olajnak!
A NATO-tagállamoknak címezte levelét.
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.