Újabb csapás a francia kormányra - Történelmi mélyponton a besorolás

A leminősítés komoly nyomást helyez Sebastien Lecornu miniszterelnökre, aki alig néhány napja tölti be pozícióját, és most egy kabinet összeállításán, valamint egy olyan 2026-os költségvetés kidolgozásán dolgozik, amely átmehet a mélyen megosztott parlamenten.
A Fitch közleménye szerint a döntés hátterében az áll, hogy
nem látható egyértelmű út az adósság stabilizálására a következő években.
Bár elemzők szerint a piacok már beárazták a leminősítést, az időzítés rendkívül kényelmetlen Franciaország számára, és kiemeli a befektetők növekvő aggodalmait az ország költségvetési hiányának féken tartásával kapcsolatban, amely jelenleg a legmagasabb az euróövezetben.
Emmanuel Macron elnök a héten Lecornut, egy konzervatív szövetségesét kérte fel kormányalakításra, miután a törvényhozók bizalmatlansági szavazással megbuktatták François Bayrou veterán centrista politikust, aki 44 milliárd eurós költségvetési megszorítást tervezett.
Lecornu Macron ötödik miniszterelnöke kevesebb mint két év alatt, és szinte lehetetlen feladattal néz szembe: egy karcsúsított költségvetést kell átvinnie a parlamenten – olyan megpróbáltatás ez, amely Franciaország előző két miniszterelnökének bukásához vezetett.
Ez az instabilitás gyengíti a politikai rendszer képességét a jelentős költségvetési konszolidáció végrehajtására
– közölte a Fitch.
Eric Lombard pénzügyminiszter tudomásul vette a Fitch lépését, és hangsúlyozta, hogy Lecornu folytatja a konzultációkat a törvényhozókkal a költségvetés elfogadása és az államháztartás helyreállítása érdekében.
Jelentős leminősítés
A Fitch leminősítése A+ besorolásra jelentősebb, mint a korábbi leminősítések, mivel előrevetítheti, hogy más hitelminősítők is követhetik a példát, ami potenciálisan a francia kötvények kényszerű eladásához vezethet azon befektetők részéről, akiket minősítési küszöbök kötnek.
A francia államadósság nyomás alá került, amióta Bayrou bizalmatlansági szavazást kezdeményezett a múlt hónapban, ami a hitelfelvételi költségeket Olaszországéhoz közelítette, amely az euróövezet második legnagyobb adósságterhével és sokkal alacsonyabb hitelminősítéssel rendelkezik.
Miközben a kötvénypiacok szorosan figyelik a fejleményeket, Lecornu-nak módot kell találnia a költségvetési hiány csökkentésére a jövő évben a becsült 5,4%-os GDP-arányról, bár terve valószínűleg kevésbé lesz ambiciózus, mint Bayrou 4,6%-os célkitűzése. A költségvetési tervezetet október 7-ig kell benyújtania a parlamentnek, bár szükség esetén ezt elhalaszthatja október 13-ig. A megfelelő parlamenti támogatás megszerzéséhez Lecornu várhatóan engedményeket tesz a szocialistáknak, beleértve a gazdagok magasabb adóztatását és Macron 2023-as nyugdíjreformjának enyhítését. Azonban túl nagy engedmények esetén elidegenítheti Macron saját pártjának és a konzervatív Republikánusoknak a képviselőit.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
