Változik a parkolási rend Siófokon

A siófoki városközpont I. és II. díjövezetében (8601 és 8602 mobilparkolási zónakód) szeptember 16. és 2026. május 14. között a szezonon kívüli tarifák léptek életbe. A kijelölt várakozási területeken hétfőtől péntekig 7 és 18 óra között kötelező a parkolójegy váltása, míg hétvégén - a munkanapra áthelyezett szombatok kivételével - ingyenesen használhatók a parkolóhelyek.

A parkolási díjfizetés alól mentesülnek az ünnepnapok (október 23., november 1.), az áthelyezett pihenőnapok (október 24.), valamint a november 28-i Városnap is. Emellett a 2025. december 24. és 2026. január 2. közötti időszakban sem kell fizetni a parkolásért.

A vasúttól északra elhelyezkedő, főként Balaton-parti parkolók (8603, 8604 mobilparkolási zónakód) a teljes őszi-téli szezonban, szeptember 16-tól május 14-ig díjmentesen vehetők igénybe minden nap.

Fontos, hogy Siófokon 2022. március 1-je óta a zöld rendszámmal rendelkező gépjárművek után is parkolási díjat kell fizetni, eltérően számos más település gyakorlatától.

