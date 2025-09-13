  • Megjelenítés
Változik a parkolási rend Siófokon
Gazdaság

Változik a parkolási rend Siófokon

Portfolio
Siófok városközpontjában szeptember 16-tól életbe lépnek a szezonon kívüli parkolási díjak, amelyek 2026. május 14-ig maradnak érvényben. A belvárosban hétköznapokon fizetős a parkolás, míg a Balaton-parti területeken díjmentesen lehet várakozni a téli időszakban - írja a Siófok.hu.

A siófoki városközpont I. és II. díjövezetében (8601 és 8602 mobilparkolási zónakód) szeptember 16. és 2026. május 14. között a szezonon kívüli tarifák léptek életbe. A kijelölt várakozási területeken hétfőtől péntekig 7 és 18 óra között kötelező a parkolójegy váltása, míg hétvégén - a munkanapra áthelyezett szombatok kivételével - ingyenesen használhatók a parkolóhelyek.

A parkolási díjfizetés alól mentesülnek az ünnepnapok (október 23., november 1.), az áthelyezett pihenőnapok (október 24.), valamint a november 28-i Városnap is. Emellett a 2025. december 24. és 2026. január 2. közötti időszakban sem kell fizetni a parkolásért.

A vasúttól északra elhelyezkedő, főként Balaton-parti parkolók (8603, 8604 mobilparkolási zónakód) a teljes őszi-téli szezonban, szeptember 16-tól május 14-ig díjmentesen vehetők igénybe minden nap.

Fontos, hogy Siófokon 2022. március 1-je óta a zöld rendszámmal rendelkező gépjárművek után is parkolási díjat kell fizetni, eltérően számos más település gyakorlatától.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
utas-vonat-vonatkozlekedes-mav
Gazdaság
Súlyos vasúti problémákra derített fényt egy jelentés Hadházy Ákos szerint
Pénzcentrum
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility