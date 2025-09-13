Zúgolódnak a republikánusok

Több mint 10 hete, hogy Donald Trump elnök aláírta a "One Big Beautiful Bill Act" nevű törvénycsomagot, ám azóta egyetlen kampányeseményt sem tartott annak népszerűsítésére. Ez komoly problémát jelent a republikánusoknak, mivel a törvény nem örvend nagy népszerűségnek: a Gallup júliusi felmérése szerint
a felnőttek mindössze 35 százaléka támogatja, míg 55 százalékuk ellenzi.
Mike Johnson házelnök szerint a probléma részben az, hogy a választók nem ismerik a törvénycsomag tartalmát. "Minden egyes rendelkezés rendkívül népszerű, amint az emberek megismerik" - nyilatkozta a képviselőknek.
A republikánus törvényhozók óvatosan, de egyre nyíltabban jelzik, hogy szívesen látnák, ha az elnök aktívabban népszerűsítené a jogszabályt. John Barrasso, Wyoming szenátora kijelentette: "Üdvözölnénk őt Wyomingban. Örülnék, ha több államban is beszélne azokról az előnyökről, amelyeket az amerikai emberek tapasztalnak."
Trump utoljára július 15-én hagyta el Washingtont belpolitikai témában, amikor egy rövid, 30 perces megjelenést tett Pittsburghben, ahol az energiatermelésről és a mesterséges intelligenciáról beszélt. A törvénycsomag népszerűsítését inkább JD Vance alelnökre és más tisztviselőkre, például Kelly Loeffler kisvállalkozási miniszterre bízta.
A Fehér Ház szerint a törvény egyik problémája annak elnevezése. Szeptember 3-án a republikánus képviselőknek tartott zárt ajtós megbeszélésen Trump tanácsadói azt javasolták, hogy nevezzék át a jogszabályt "Dolgozó Családok Adócsökkentése" névre.
Bár Trump áprilisban megígérte, hogy személyesen fog kampányolni a republikánus jelöltek mellett a félidős választások előtt, ennek pontos időzítése továbbra is bizonytalan.
2026-ban a republikánusok minden államért, minden székért és minden egyes szavazatért harcolni fognak. Úgy fogunk harcolni, mint a pokol. Személyesen szándékozom kampányolni az ország minden részén
- mondta a törvényhozóknak.
A Fehér Ház szóvivője, Abigail Jackson csütörtökön közleményben védte az elnököt, mondván, Trump "rendkívül elfoglalt" más prioritásokkal: kereskedelmi megállapodások létrehozásával, az amerikai gyártásba történő befektetések biztosításával, a bűnöző illegális bevándorlók kitoloncolásával és világvezetők fogadásával.
Az elnök az elmúlt 10 hétben leggyakrabban a Trump National Golf Clubot (12 alkalommal), a bedminsteri Trump National Golfot (6 alkalommal) és a Kennedy Centert (kétszer) látogatta meg. Emellett hét olyan nap volt, amikor nem volt nyilvános programja.
A One Big Beautiful Bill Act egy 2025-ben elfogadott nagy költségvetési törvény, amelyet Trump elnök írt alá július 4-én. A jogszabály a 2017-es adócsomag főbb elemeit véglegessé teszi és kibővíti: tartósan alacsonyan tartja a személyi jövedelemadó kulcsokat, a kisvállalkozások adólevonását 20%-ról 23%-ra emeli és állandósítja, ideiglenesen növeli a standard levonást és a gyermekek után járó adójóváírást. Az öröklési és ajándékozási adómentesség 15 millió dollárra nő személyenként (30 millió házaspároknak), a helyi és állami adók (SALT) levonhatóságának plafonja pedig átmenetileg 40 000 dollárra emelkedik. Emellett új „Trump-számlákat” vezetnek be a 2025–2028 között született gyermekeknek állami kezdőtőkével, 2026-tól 1% illeték vonatkozik bizonyos külföldi pénzátutalásokra, és 2028-ig levonhatóvá válik a borravaló.
