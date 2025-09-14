Átrobog Magyarország felett a hidegfront: itt az előrejelzés

Időjárás vasárnap
Hidegfront robog át felettünk, így ma a felhőké lesz a főszerep. Sokfelé várható csapadék: a tartósabb eső, zápor mellett helyenként zivatar is előfordulhat
- írja reggeli időjárás-előrejelzésében a HungaroMet.
Prognózisuk szerint délután nyugat felől már elkezdhet felszakadozni, estétől határozottabban csökkenni is a felhőzet.
Az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, néhol erős, zivatar környezetében viharos lökések is lehetnek.
A hőmérséklet maximuma általában 20 fok körül alakulhat, a tartósabban csapadékos tájakon ennél hűvösebb valószínű, míg délkeleten délelőtt akár 25-26 fokot is mérhetünk.
Ma is érdemes figyelni a meteorológiai szolgálat folyamatosan frissülő veszélyjelző térképeit.
Időjárás holnap
A meteorológiai szolgálat szerint hétfőn a Tiszántúlon több lesz a felhő, másutt gyengén felhős, napos idő várható.
Gyenge záporeső inkább északkeleten, keleten fordulhat elő kevés helyen - írja a HungaroMet. A déliesre forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délutánra 20 és 25 fok közé emelkedik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Az embert kiváltó AI-ügynökök tömeges megjelenésével járhat a mesterséges intelligencia harmadik korszaka?
Például a marketinget vagy a számlázást AI-ügynökökkel is el lehet majd végeztetni.
Rekordszámokat villantottak, akik a magyarok pénzét kezelik
Közel 100 milliárd forintot tehettek zsebre.
Az orosz flotta egyik fontos központjára mért csapást Ukrajna
A kommunikáció megbénítása volt a cél.
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?– díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Kilőtte Putyin csodafegyverét Oroszország: levegőbe emelkedett a Cirkon
Ritkán használt eszközt vetettek be.
Megérkezett az új iPhone: egy téren már le is körözheti a korábbi csúcsmodelleket
Hatalmas az érdeklődés az Apple nagy dobása iránt.
Lángok csaptak fel Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában
Incidens történt az éjjel.
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.