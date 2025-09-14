Átrobog Magyarország felett a hidegfront: itt az előrejelzés

Vasárnap hidegfront robog át Magyarország felett, sokfelé várható csapadék; hétfőn a Tiszántúlon lesz több felhő, az ország többi részén gyengén felhős, napos idő várható.

Időjárás vasárnap

Hidegfront robog át felettünk, így ma a felhőké lesz a főszerep. Sokfelé várható csapadék: a tartósabb eső, zápor mellett helyenként zivatar is előfordulhat

- írja reggeli időjárás-előrejelzésében a HungaroMet.

Prognózisuk szerint délután nyugat felől már elkezdhet felszakadozni, estétől határozottabban csökkenni is a felhőzet.

Az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, néhol erős, zivatar környezetében viharos lökések is lehetnek.

A hőmérséklet maximuma általában 20 fok körül alakulhat, a tartósabban csapadékos tájakon ennél hűvösebb valószínű, míg délkeleten délelőtt akár 25-26 fokot is mérhetünk.

Ma is érdemes figyelni a meteorológiai szolgálat folyamatosan frissülő veszélyjelző térképeit.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás holnap

A meteorológiai szolgálat szerint hétfőn a Tiszántúlon több lesz a felhő, másutt gyengén felhős, napos idő várható.

Gyenge záporeső inkább északkeleten, keleten fordulhat elő kevés helyen - írja a HungaroMet. A déliesre forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délutánra 20 és 25 fok közé emelkedik.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 13. Kiterjedt csapadékrendszer érkezik, nem sokan ússzák meg szárazon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio