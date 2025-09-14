  • Megjelenítés
Egymás után esnek el az autópályák Magyarországon: számos helyen van dugó
Egymás után esnek el az autópályák Magyarországon: számos helyen van dugó

Balesetek lassítják a közlekedést az M1-es autópálya Budapest és Ausztria felé vezető oldalán is Győr térségében, a kiépített terelésnél egy-egy sávban halad a forgalom - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap a rendőrség honlapján.

Azt írták, egymás után több közlekedési baleset is történt az M1-es autópálya 114-es kilométerénél, ezekben összesen hét jármű ütközött össze.

A műszaki mentés és a szemle ideje alatt a kiépített terelésnél

mindkét oldalon csak egy sávban haladhatnak az autók, torlódásra kell számítani.

A többi autópályán is nehéz az előrejutás.

  • A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az M3-ason Polgárnál négyes karambol történt, Nyíregyháza felé szintén csak egy sávon lehet autózni.
  • Az Útinform a honlapján azt írta: az M4-es autóúton Szolnok felé, Monornál baleset miatt csak a belső sáv járható.
  • Az M35-ösön Debrecennél a Berettyóújfalu felé vezető oldalon két jármű ütközött, a forgalom itt is a belső sávban halad.
  • Az M7-esen Budapest felé az erős forgalom miatt Székesfehérvárnál, valamint Martonvásár és Érd között szintén torlódásra kell számítani.
Hétfőn indul az M1-es autópálya hatalmas felújítása

Címlapkép forrása: MTI

