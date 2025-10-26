Két napig zárva volt a magyar tőzsde - Mi vár hétfőn a befektetéseinkre?

Milyen hírek mozgatták a piacokat?
Pénteken érkezett a hét egyik legfontosabb makroadata: az amerikai infláció szeptemberben a vártnál enyhébben, 3 százalékra emelkedett éves alapon, miközben az elemzői konszenzus 3,1 volt. A maginfláció szintén 3 százalékon alakult, ami a korábbi hónapok 3,1 százalékos értékeihez képest mérsékelt lassulást jelez. Ez alapján az inflációs nyomás még nem tűnt el, de nem is erősödik, a jegybanki kamatcsökkentési várakozásokat ez az adat várhatóan nem írja át, viszont csökkentheti a piac aggodalmát egy újabb inflációs hullám kialakulása miatt.
Pénteken jött ki az S&P Global előzetes beszerzésimenedzser-indexe, 54,8 pontra emelkedett a szeptemberi 53,9 pontról, ami háromhavi csúcs. A szolgáltatási szektor aktivitása 55,2 pontra nőtt, a feldolgozóipari termelés 52,8 pontra javult, mindkettő többhavi rekord. A mutatók alapján az amerikai gazdaság évesített növekedési üteme októberben körülbelül 2,5 százalék lehetett.
Pénteken érkezett az eurózóna beszerzési menedzser index, a friss érték 52,2-re nőtt októberben a szeptemberi 51,2-ről, ami 17 hónapos csúcsnak számít. Németországban a PMI 53,8-ra emelkedett a szeptemberi 52,0-ról, amit a szolgáltatási szektor húzott, és legalább két és fél éves csúcsnak felel meg.
