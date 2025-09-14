Fontos amerikai-kínai találkozó készülődik

Az Egyesült Államok és Kína képviselői vasárnap Madridban kezdtek tárgyalásokat a feszült kereskedelmi kapcsolatokról, a TikTok kínai videómegosztó közelgő eladási határidejéről és Washington azon követeléséről, hogy szövetségesei vessenek ki vámokat Kínára az orosz olajvásárlások miatt.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és Jamieson Greer kereskedelmi képviselő röviddel He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes és Li Chenggang kínai főtárgyaló előtt érkezett meg a spanyol fővárosban található Palacio de Santa Cruz épületébe, amely a spanyol külügyminisztériumnak ad otthont - írja a Reuters hírügynökség.

Ez a negyedik alkalom négy hónapon belül, hogy a delegációk európai városokban találkoznak, hogy megakadályozzák a megterhelt amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok teljes összeomlását Donald Trump elnök vámintézkedései miatt.

A delegációk legutóbb júliusban találkoztak Stockholmban, ahol elvi megállapodást kötöttek a kereskedelmi fegyverszünet 90 napos meghosszabbításáról, amely jelentősen csökkentette a mindkét fél által kivetett háromjegyű megtorló vámokat, és újraindította a ritka földfémek áramlását Kínából az Egyesült Államokba.

Trump jóváhagyta a kínai árukra kivetett jelenlegi, összesen körülbelül 55%-os amerikai vámtételek meghosszabbítását november 10-ig.

Kereskedelmi szakértők szerint

kevés esély van áttörésre a Spanyolország által szervezett tárgyalásokon, amely ország az elmúlt években igyekezett javítani kapcsolatait Pekinggel.

A madridi tárgyalások legvalószínűbb eredménye a népszerű TikTok alkalmazás kínai tulajdonosa, a ByteDance számára kitűzött szeptember 17-i határidő újabb meghosszabbítása lehet, amely előírja az amerikai működés eladását, ellenkező esetben az alkalmazást betiltanák az USA-ban.

Egy, a Trump-adminisztráció TikTokkal kapcsolatos tárgyalásait ismerő forrás szerint nem várható megállapodás, de a határidőt negyedszer is meghosszabbítják Trump januári hivatalba lépése óta. Trump egyébként a múlt hónapban maga is létrehozott egy TikTok-fiókot.

A TikTok kérdése nem szerepelt a korábbi amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások napirendjén Genfben, Londonban és Stockholmban. A forrás szerint azonban a téma nyilvános napirendre tűzése politikai fedezetet nyújt a Trump-adminisztrációnak egy újabb hosszabbításhoz, ami irritálhatja a kongresszusi republikánusokat és demokratákat, akik a nemzetbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében előírták a TikTok eladását egy amerikai szervezetnek.

A tárgyalásokon szó lesz a pénzmosás elleni közös amerikai-kínai erőfeszítésekről is, ami utalás Washington régóta fennálló követelésére, hogy Kína lépjen fel az Oroszországba irányuló illegális technológiai szállítmányok ellen, amelyek segítik az ukrajnai háborút.

Bessent pénteken arra sürgette a G7-szövetségeseket, hogy vessenek ki "érdemi vámokat" a Kínából és Indiából származó importra, hogy nyomást gyakoroljanak rájuk az orosz olajvásárlások leállítása érdekében. Ez a lépés Moszkva ukrajnai béketárgyalásokra kényszerítését célozza az olajbevételek csökkentésével.

Az Egyesült Államok 25%-os többletvámot vetett ki az indiai árukra az ország orosz olajvásárlásai miatt, de eddig tartózkodott hasonló büntető vámok kivetésétől a kínai árukra.

A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint a madridi tárgyalásokon olyan gazdasági és kereskedelmi kérdések kerülnek napirendre, mint az amerikai vámok, az exportellenőrzések "visszaélésszerű alkalmazása" és a TikTok ügye.

Címlapkép: Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter (b) és Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője sajtóértekezletet tart a stockholmi kormányépületben az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi tárgyalások második fordulója után, 2025. július 29-én. Forrása: MTI/EPA/Magnus Lejhall