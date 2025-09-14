Fontos amerikai-kínai találkozó készülődik

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és Jamieson Greer kereskedelmi képviselő röviddel He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes és Li Chenggang kínai főtárgyaló előtt érkezett meg a spanyol fővárosban található Palacio de Santa Cruz épületébe, amely a spanyol külügyminisztériumnak ad otthont - írja a Reuters hírügynökség.
Ez a negyedik alkalom négy hónapon belül, hogy a delegációk európai városokban találkoznak, hogy megakadályozzák a megterhelt amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok teljes összeomlását Donald Trump elnök vámintézkedései miatt.
A delegációk legutóbb júliusban találkoztak Stockholmban, ahol elvi megállapodást kötöttek a kereskedelmi fegyverszünet 90 napos meghosszabbításáról, amely jelentősen csökkentette a mindkét fél által kivetett háromjegyű megtorló vámokat, és újraindította a ritka földfémek áramlását Kínából az Egyesült Államokba.
Trump jóváhagyta a kínai árukra kivetett jelenlegi, összesen körülbelül 55%-os amerikai vámtételek meghosszabbítását november 10-ig.
Kereskedelmi szakértők szerint
kevés esély van áttörésre a Spanyolország által szervezett tárgyalásokon, amely ország az elmúlt években igyekezett javítani kapcsolatait Pekinggel.
A madridi tárgyalások legvalószínűbb eredménye a népszerű TikTok alkalmazás kínai tulajdonosa, a ByteDance számára kitűzött szeptember 17-i határidő újabb meghosszabbítása lehet, amely előírja az amerikai működés eladását, ellenkező esetben az alkalmazást betiltanák az USA-ban.
Egy, a Trump-adminisztráció TikTokkal kapcsolatos tárgyalásait ismerő forrás szerint nem várható megállapodás, de a határidőt negyedszer is meghosszabbítják Trump januári hivatalba lépése óta. Trump egyébként a múlt hónapban maga is létrehozott egy TikTok-fiókot.
A TikTok kérdése nem szerepelt a korábbi amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások napirendjén Genfben, Londonban és Stockholmban. A forrás szerint azonban a téma nyilvános napirendre tűzése politikai fedezetet nyújt a Trump-adminisztrációnak egy újabb hosszabbításhoz, ami irritálhatja a kongresszusi republikánusokat és demokratákat, akik a nemzetbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében előírták a TikTok eladását egy amerikai szervezetnek.
A tárgyalásokon szó lesz a pénzmosás elleni közös amerikai-kínai erőfeszítésekről is, ami utalás Washington régóta fennálló követelésére, hogy Kína lépjen fel az Oroszországba irányuló illegális technológiai szállítmányok ellen, amelyek segítik az ukrajnai háborút.
Bessent pénteken arra sürgette a G7-szövetségeseket, hogy vessenek ki "érdemi vámokat" a Kínából és Indiából származó importra, hogy nyomást gyakoroljanak rájuk az orosz olajvásárlások leállítása érdekében. Ez a lépés Moszkva ukrajnai béketárgyalásokra kényszerítését célozza az olajbevételek csökkentésével.
Az Egyesült Államok 25%-os többletvámot vetett ki az indiai árukra az ország orosz olajvásárlásai miatt, de eddig tartózkodott hasonló büntető vámok kivetésétől a kínai árukra.
A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint a madridi tárgyalásokon olyan gazdasági és kereskedelmi kérdések kerülnek napirendre, mint az amerikai vámok, az exportellenőrzések "visszaélésszerű alkalmazása" és a TikTok ügye.
Címlapkép: Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter (b) és Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője sajtóértekezletet tart a stockholmi kormányépületben az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi tárgyalások második fordulója után, 2025. július 29-én. Forrása: MTI/EPA/Magnus Lejhall
