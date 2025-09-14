  • Megjelenítés
Gázolt a vonat Budapest közelében: fennakadásokra kell számítani
Gázolt a vonat Budapest közelében: fennakadásokra kell számítani

MTI
Elütött egy embert egy mozdonyvonat vasárnap Vác és Göd között, emiatt hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is számítani kell a Budapest-Vác-Szob vonalon - közölte a Mávinform a Facebook-oldalán.

Azt írták, a baleseti helyszínelés miatt Göd és Vác között csak egy vágányon haladhatnak a vonatok.

  • A váci S70-es vonatok csak a budapesti Nyugati pályaudvar és Göd között közlekednek, Göd és Vác között pótlóbuszok is járnak.
  • A szobi Z70-es vonatok megállnak Gödön, Felsőgödön, Sződ-Sződligetnél és Vác-Alsóvárosnál is.

Budapest és Vác között a párhuzamos Volán-járatokon elfogadják a vasúti menetjegyeket is.

Címlapkép forrása: MTI

