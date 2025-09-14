Meghibásodás a MÁV-nál: több Intercity késhet a kerülő miatt

A biztosítóberendezés hibája okoz fennakadást a záhonyi vasúti fővonalon, ez a békéscsabai InterCityket is érinti - közölte a Mávinform Facebook-oldalán vasárnap kora este.

Mint írták, Abony és Szolnok között meghibásodott a biztosítóberendezés, a helyreállításáig jelentősen hosszabb menetidőre, késésekre, kerülő útirányon közlekedő járatokra is lehet számítani

a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony

és a Szolnok-Békéscsaba vonalon.

A Tokaj és a Nyírség InterCityk a budapesti Nyugati pályaudvar és Szolnok között kerülőúton, Újszászon át közlekednek, nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. A kerülőúton a főváros felé tartó InterCityk Rákoshegyen is megállnak, ott a vonatokhoz Ferihegy vasútállomáshoz közlekedő pótlóbuszok csatlakoznak.

A Békés InterCityk a fennakadás végéig Ferihegyen is megállnak.

Budapest és Szolnok között valamennyi vonat felármentesen vehető igénybe a fennakadás végéig.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 14. Gázolt a vonat Budapest közelében: fennakadásokra kell számítani

Címlapkép forrása: MTI