Meghibásodás a MÁV-nál: több Intercity késhet a kerülő miatt
Meghibásodás a MÁV-nál: több Intercity késhet a kerülő miatt

A biztosítóberendezés hibája okoz fennakadást a záhonyi vasúti fővonalon, ez a békéscsabai InterCityket is érinti - közölte a Mávinform Facebook-oldalán vasárnap kora este.

Mint írták, Abony és Szolnok között meghibásodott a biztosítóberendezés, a helyreállításáig jelentősen hosszabb menetidőre, késésekre, kerülő útirányon közlekedő járatokra is lehet számítani

  • a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony
  • és a Szolnok-Békéscsaba vonalon.

A Tokaj és a Nyírség InterCityk a budapesti Nyugati pályaudvar és Szolnok között kerülőúton, Újszászon át közlekednek, nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. A kerülőúton a főváros felé tartó InterCityk Rákoshegyen is megállnak, ott a vonatokhoz Ferihegy vasútállomáshoz közlekedő pótlóbuszok csatlakoznak.

A Békés InterCityk a fennakadás végéig Ferihegyen is megállnak.

Budapest és Szolnok között valamennyi vonat felármentesen vehető igénybe a fennakadás végéig.

