Nagy a baj a franciáknál, az államkötvények már nem kockázatmentes eszközök
Nagy a baj a franciáknál, az államkötvények már nem kockázatmentes eszközök

Több francia vállalat hitelfelvételi költsége a francia államkötvények hozama alá süllyedt, ami a befektetők növekvő aggodalmát jelzi az ország politikai válsága és növekvő államadóssága miatt.

A Goldman Sachs által összeállított adatok szerint olyan nagyvállalatok kötvényhozamai, mint a L'Oréal, az Airbus és az Axa, az elmúlt hetekben a hasonló lejáratú francia államkötvények hozama alá csökkentek. Ez arra utal a Financial Times értékelése szerint, hogy

a befektetők biztonságosabb befektetésnek tekintik ezeket a vállalatokat, mint magát a francia államot.

A változások François Bayrou miniszterelnök közelmúltbeli lemondása után következtek be, ami a második ilyen lemondás kevesebb mint egy éven belül. Ez tovább mélyítette a befektetők aggodalmát a francia kötvényekkel kapcsolatban, és a hozamokat a görög szint fölé, valamint az olasz hozamok közelébe emelte. Pénteken a Fitch Ratings le is minősítette Franciaország hitelbesorolását, a belföldi politika "növekvő töredezettségére és polarizációjára" hivatkozva.

"Ha a francia vállalati kötvényekkel egy szinten kereskednek, az azt jelzi, hogy

a francia államkötvények már nem kockázatmentes eszközök

- nyilatkozta Karsten Junius, a J Safra Sarasin svájci magánbank vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy ezek a kötvények "inkább feltörekvő piacokhoz hasonlóan viselkednek", ahol gyakoribb, hogy a vállalati hozamok az állami kötvények hozama alatt vannak.

A Goldman Sachs adatai szerint nemrégiben tíz francia vállalat kötvényei kereskedtek negatív feláron a francia államkötvényekhez képest, ami a 2006-ig visszamenő adatok alapján a legtöbb. Az euróövezet egészét tekintve több mint 80 vállalat kötvényhozama volt Franciaországé alatt.

A befektetési alapkezelők kiemelték a luxusipari LVMH csoport 2033-as kötvényét, amely 2024-ben és 2025 elején körülbelül 0,2-0,6 százalékponttal magasabb hozammal kereskedett, mint a hasonló államkötvény, de a héten a hozama akár 0,07 százalékponttal is a francia államkötvény alatt volt, ami a kibocsátása óta eltelt két év legnagyobb különbsége.

Mike Riddell, a Fidelity International alapkezelője szerint a mozgások "még lenyűgözőbbek, ha figyelembe vesszük, hogy ezek a vállalati kötvények sokkal, de sokkal kevésbé likvidek, mint az államkötvények", ami szerinte körülbelül 0,1-0,2 százalékpontos felárat kellene, hogy jelentsen.

Míg Franciaország befektetési kategóriájú vállalatai jól teljesítenek, a kockázatosabb francia vállalkozások - különösen a nagy adósságállománnyal rendelkező, a fogyasztói kiadások visszaesésének kitett ágazatokban, mint a kiskereskedelem és a telekommunikáció - hitelfelvételi felárai szélesedtek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

