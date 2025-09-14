Nagy a baj a franciáknál, az államkötvények már nem kockázatmentes eszközök

A Goldman Sachs által összeállított adatok szerint olyan nagyvállalatok kötvényhozamai, mint a L'Oréal, az Airbus és az Axa, az elmúlt hetekben a hasonló lejáratú francia államkötvények hozama alá csökkentek. Ez arra utal a Financial Times értékelése szerint, hogy
a befektetők biztonságosabb befektetésnek tekintik ezeket a vállalatokat, mint magát a francia államot.
A változások François Bayrou miniszterelnök közelmúltbeli lemondása után következtek be, ami a második ilyen lemondás kevesebb mint egy éven belül. Ez tovább mélyítette a befektetők aggodalmát a francia kötvényekkel kapcsolatban, és a hozamokat a görög szint fölé, valamint az olasz hozamok közelébe emelte. Pénteken a Fitch Ratings le is minősítette Franciaország hitelbesorolását, a belföldi politika "növekvő töredezettségére és polarizációjára" hivatkozva.
"Ha a francia vállalati kötvényekkel egy szinten kereskednek, az azt jelzi, hogy
a francia államkötvények már nem kockázatmentes eszközök
- nyilatkozta Karsten Junius, a J Safra Sarasin svájci magánbank vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy ezek a kötvények "inkább feltörekvő piacokhoz hasonlóan viselkednek", ahol gyakoribb, hogy a vállalati hozamok az állami kötvények hozama alatt vannak.
A Goldman Sachs adatai szerint nemrégiben tíz francia vállalat kötvényei kereskedtek negatív feláron a francia államkötvényekhez képest, ami a 2006-ig visszamenő adatok alapján a legtöbb. Az euróövezet egészét tekintve több mint 80 vállalat kötvényhozama volt Franciaországé alatt.
From the Financial Times:“Yields on the bonds of groups including L’Oréal, Airbus and Axa have sunk below those on French government debt of similar maturity in recent weeks, according to data compiled by Goldman Sachs, in a sign that investors may see them as a safer bet.”… pic.twitter.com/UPHoBpDemx https://t.co/UPHoBpDemx— Mohamed A. El-Erian (@elerianm) September 14, 2025
A befektetési alapkezelők kiemelték a luxusipari LVMH csoport 2033-as kötvényét, amely 2024-ben és 2025 elején körülbelül 0,2-0,6 százalékponttal magasabb hozammal kereskedett, mint a hasonló államkötvény, de a héten a hozama akár 0,07 százalékponttal is a francia államkötvény alatt volt, ami a kibocsátása óta eltelt két év legnagyobb különbsége.
Mike Riddell, a Fidelity International alapkezelője szerint a mozgások "még lenyűgözőbbek, ha figyelembe vesszük, hogy ezek a vállalati kötvények sokkal, de sokkal kevésbé likvidek, mint az államkötvények", ami szerinte körülbelül 0,1-0,2 százalékpontos felárat kellene, hogy jelentsen.
Míg Franciaország befektetési kategóriájú vállalatai jól teljesítenek, a kockázatosabb francia vállalkozások - különösen a nagy adósságállománnyal rendelkező, a fogyasztói kiadások visszaesésének kitett ágazatokban, mint a kiskereskedelem és a telekommunikáció - hitelfelvételi felárai szélesedtek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Vészhelyzet egy európai országban
A belügyminiszter körlevélben rendelte el a biztonsági intézkedések szigorítását
Új szintre lépett a drónháború: így védekezik most Ukrajna
Az oroszoktól is láttunk hasonló húzásokat.
Váratlan bejelentést tett a német Tesla-gyár vezetője
A németországi eladások zuhanása ellenére.
Ez aztán megmozgathatja a forintot is!
Erősebben reagál a kínai változásokra, mint bármelyik másik feltörekvő deviza.
Ian Bremmer: Kína nagy vereséget mér az Egyesült Államokra
Sok ország csatlakozik a keleti hatalomhoz.
Átrobog Magyarország felett a hidegfront: itt az előrejelzés
Ilyen időjárás vár ránk.
Az embert kiváltó AI-ügynökök tömeges megjelenésével járhat a mesterséges intelligencia harmadik korszaka?
Például a marketinget vagy a számlázást AI-ügynökökkel is el lehet majd végeztetni.
Rekordszámokat villantottak, akik a magyarok pénzét kezelik
Közel 100 milliárd forintot tehettek zsebre.
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod