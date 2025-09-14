XIV. Leó pápa keményen nekiment Elon Musknak

XIV. Leó pápa bírálta a vállalati vezetők kiugróan magas fizetéseit, külön kiemelve Elon Musk nemrég jóváhagyott, ezer milliárd dolláros kompenzációs csomagját.

A Crux katolikus hírportálon vasárnap megjelent interjúrészletekben a pápa élesen kritizálta a vállalati fizetési egyenlőtlenségeket.

A vezérigazgatók, akik 60 évvel ezelőtt talán négy-hatszor többet kerestek, mint a munkavállalók, ma már 600-szor többet kapnak

- fogalmazott XIV. Leó pápa a július végén készült beszélgetésben, amely egy készülő életrajzi könyvhöz készült.

"Tegnap jött a hír, hogy Elon Musk lesz a világ első ezermilliárdos embere" - mondta a pápa. "Mit jelent ez és miről szól? Ha már csak ennek van értéke, akkor nagy bajban vagyunk."

A chicagói származású egyházfő az ENSZ-t is bírálta, mondván, a szervezet elvesztette képességét a hatékony multilaterális diplomácia elősegítésére. "Az ENSZ-nek kellene annak a helynek lennie, ahol számos kérdést kezelnek. Sajnos általánosan elismert, hogy az ENSZ, legalábbis jelenleg, elvesztette azt a képességét, hogy multilaterális kérdésekben összehozza az embereket" - fejtette ki.

A májusban megválasztott pápa beszélt arról is a Reuters hírügynökség szerint, hogyan alkalmazkodik új szerepéhez. Elmondása szerint spirituális kérdésekben felkészültebbnek érezte magát, de a globális diplomáciai színtéren betöltött jelentős szerepre kevésbé. "Ennek a munkának a teljesen új aspektusa, hogy világvezetői szintre kerültem. Sokat tanulok és nagy kihívásnak érzem, de nem nyomaszt. Ebben a tekintetben nagyon gyorsan a mély vízbe kellett ugranom."

