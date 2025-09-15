Brutális költségvetés jött Ukrajnából: az egész ország háborúba vonul

A 2026-os költségvetési tervezet 2,8 ezer milliárd hrivnya (67 milliárd dollár) bevétellel és mintegy 4,8 ezer milliárd hrivnya kiadással számol a Telegramon közzétett miniszterelnöki közlemény szerint.
Most egész Ukrajnának vagy a hadseregben vagy a hadseregért kell dolgoznia. Ez tükröződik a 2026-os állami költségvetésben is
- fogalmazott Sviridenko.
A költségvetés legfontosabb prioritása a biztonság, a védelem és a társadalmi ellenállóképesség.
Ukrajna jövőre mintegy 447 milliárd hrivnyával tervezi növelni költségvetési bevételeit, bár a miniszterelnök nem részletezte az ehhez szükséges intézkedéseket. Az állami bevételek legnagyobb részét a védelemre fordítanák:
a védelmi kiadások 168,6 milliárd hrivnyával nőnének, így elérnék a 2,8 ezer milliárd hrivnyát, ami a GDP mintegy 27,2%-a.
A kormány emellett 44,3 milliárd hrivnyát tervez elkülöníteni a hazai fegyvergyártásra.
Az orosz-ukrán háború költségei a negyedik évébe lépve tovább emelkednek. Ukrán tisztviselők szerint
- a háború napi költsége jelenleg 172 millió dollár,
- szemben az egy évvel ezelőtti 140 millió dollárral.
Mivel az állami bevételek nagy részét a hadseregre fordítják, Ukrajna továbbra is erősen támaszkodik a külföldi pénzügyi segélyekre a szociális és humanitárius kiadások fedezésére. A pénzügyminisztérium közlése szerint
a költségvetési tervezet jövőre mintegy 2,1 ezer milliárd hrivnya (50 milliárd dollár) külföldi finanszírozással számol.
Az ország azonban nehézségekbe ütközik a partnereitől származó pénzügyi támogatás mozgósításában. Az Egyesült Államok, amely korábban Ukrajna legnagyobb támogatója volt, Donald Trump elnök hivatalba lépése óta csökkentette hozzájárulásait. Jelenleg az Európai Unió Ukrajna legnagyobb pénzügyi támogatója.
A kormány tárgyalásokat folytat az EU-val, a G7 országokkal, a Nemzetközi Valutaalappal, a Világbankkal és más partnerekkel a jövő évi finanszírozásról. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter becslése szerint a 2026-os költségvetés finanszírozatlan hiánya 16 milliárd euró.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
