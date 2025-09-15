Brutális vihart hozott az éjszaka, ősszel ez nagyon nem jellemző

A Lengyelország felett kimélyült ciklonhoz tartozó hidegfront már a tegnapi délelőtti órákban elérte hazánkat. A légköri képződmény az esti órákra hagyta el az országot a keleti határszélen.

A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott.

A viharos időjárási jelenségeket több helyen erős széllökések kísérték, Kecskeméten pedig viharos erejű szél is előfordult.

A csapadék eloszlása rendkívül egyenetlen volt, kis területen belül is jelentős különbségek alakultak ki. A legintenzívebb esőzések során több mint 30 milliméter csapadék hullott, az ilyen mérőállomások kerültek be a TOP10-es listába.

A front elvonulását követően az éjszaka már viszonylag nyugodtan telt, csupán az északkeleti határvidéken fordult elő helyenként konvektív csapadék.

